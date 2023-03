Avec son nouveau magasin de Gaillac, Darty renforce sa volonté d'être à moins de 30 minutes de tous

Un nouveau magasin Darty a ouvert ses portes à Gaillac à la mi-février. Ce nouveau magasin proposera sur une surface de 600 mètres carrés tous les produits et accessoires pour l’aménagement de la maison en électronique (image, son, multimédia, téléphonie) et électroménager. Par ailleurs, les Gaillacois pourront bénéficier d’un espace literie composé de 13 modèles.

Une équipe de cinq collaborateurs soignera tout particulièrement le confort d’achat des clients grâce à un accompagnement personnalisé autour des produits et des services Darty.

Omnicanal

Il y a quelques années, forts de leurs expériences en tant que directeurs de magasins Darty et d’une enseigne de la grande distribution, Gabriel Trauquet et Guillaume Rossignol prennent la décision de s’associer afin de se lancer en tant que franchisés Darty. Convaincus de la force du modèle omnicanal de l’enseigne (qui montre que le client navigue sans cesse entre le physique et le digital), ils ouvrent le magasin Darty de Castelnaudary en 2017. Cinq ans plus tard, après l’ouverture d’un troisième magasin à Castelsarrasin et le rachat du Darty Nérac, ils ouvrent le Darty Limoux le 10 novembre 2022. Et donc, ils ont aussi porté l’ouverture du magasin de Gaillac en février.

Maillage territorial

Avec l’ouverture de ce nouveau magasin à Gaillac, l’enseigne confirme son objectif d’apporter aux 30% de Français qui n’ont pas de magasin Darty à proximité de chez eux (soit à moins de 30 minutes en voiture) l’opportunité de bénéficier de l’offre, du prix et des services de Darty. Christophe Dupouy, directeur du réseau des franchises insiste sur ce lien très fort entre les magasin et le web : "C'est tout à fait complémentaire. C'est la stratégie en tout cas du groupe Fnac Darty. Aujourd'hui, la majorité des clients se renseignent sur Internet mais viennent au final en magasin. Ça veut dire que le client, il a toujours besoin de ce lien humain, de ce conseil personnalisé en magasin. Et donc on ne va toujours pas s'arrêter d'ouvrir à des magasins chez Darty". Une donnée qui s'est même renforcée ces dernières années : "Pendant le confinement, les gens ont beaucoup consommé via Internet, un chez nous comme ailleurs. Mais dès qu'on a rouvert les portes, on a vu que les gens retournaient en magasin massivement et on s'est bien rendu compte que le magasin est loin d'être mort et qu'il y a toujours une appétence des Français". Et aujourd'hui, le réseau pense à s'implanter à Fenouillet ou encore Auterive dans les mois à venir.

Le groupe Darty, qui compte plus de 25.000 collaborateurs, dispose à fin septembre 2022 d’un réseau multi-format de 971 magasins et compte près de 27 millions de visiteurs uniques cumulés par mois en moyenne avec ses trois sites marchands : fnac.com, darty.com et natureetdecouvertes.com. Fnac Darty a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de plus de huit milliards d’euros, dont 26% réalisé sur internet.