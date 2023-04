Avec Space Inspire, Thales Alenia Space révolutionne le marché des satellites

C'est un des champions mondiaux des satellites, et il est basé chez nous, à Toulouse ! C'est Thales Alenia Space, qui depuis quelques années, est en train de faire son trou dans les liaisons télécom. Le groupe franco-italien est même leader sur ce marché.

Aujourd'hui, Thales veut asseoir sa position, avec un nouveau satellite innovant : Space Inspire. Le détail avec Marc-Henri Serre, le vice-président des activités télécom de Thales Alenia Space.

France Bleu Occitanie : en quoi Space Inspire change la donne ?

Marc-Henri Serre : C'est le tout dernier satellite de télécommunications qu'on est en train de développer. La principale innovation qu'apporte ce satellite, c'est qu'il est totalement flexible, c'est-à-dire qu'il permettra à nos clients d'adapter les émissions qu'ils utiliseront en fonction de l'évolution de leur marché, de l'évolution des usages. Les clients pourront également de faire évoluer les satellites sur différentes géographies.

Quand on dit "flexible", ça veut dire quoi ?

Grâce à ces satellites, nos opérateurs pourront dans un premier temps faire du "broadcast" et faire évoluer la mission sur de la connectivité Internet pour gérer la fracture numérique. C'est un exemple effectivement. Ce sont des satellites qui sont complètement reconfigurables. On parle de satellites "software defined". Donc effectivement, il suffit d'envoyer la commande et de réallouer le plan.

Et sur ce marché donc, Thales Alenia Space, c'est l'acteur de premier plan.

Aujourd'hui, on est leader dans ce domaine-là. En 2022, on a vendu cinq satellites de ce type-là. Donc, ce qui nous positionne clairement en tant que leader sur les satellites flexibles. La tendance va vraiment vers ce type de satellites. L'année dernière, plus de la moitié des satellites attribués étaient représentés par cette gamme de produits. Et notre prévision, c'est qu'environ deux tiers du marché sera concerné par ce type de flexibilité.

Et tout cela se fait à Toulouse pour la grosse partie.

Alors c'est un mélange entre Toulouse et Cannes. C'est ici, à Toulouse, que tout le concept est conçu, tout ce qu'on appelle charge utile, le cœur et l'intelligence du satellite sont conçus chez nous. Ensuite, le satellite dans son ensemble est assemblé dans notre site de Cannes.

Et combien de personnes peuvent travailler sur un satellite ? En termes d'emplois, ça représente quoi alors ?

Un satellite, ça représente environ 400 personnes au global, donc un peu moins de la moitié travaillent ici à Toulouse. Ça vous donne des ordres de grandeur.