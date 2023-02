Avec une annonce vues 900 000 fois sur le net, ce bistrot d'Anglet a-t-il enfin trouvé son cuisinier?

Cherche personnel désespérément! Travailler dans les hôtels, cafés, restaurants ne fait plus rêver que les clients! impossible de recruter alors que la saison approche. Le "Chez nous" à Anglet tente de relever ce défi. Camille, la jeune patronne est déterminée et aguerrie. Elle a repris ce bistrot avec son partenaire, il y a un peu moins d'un an, avec pour horizon une cuisine généreuse avec "des bons produits, simples mais avec une belle présentation".

Problème pour cette équipe de passionnés, le chef cuisinier actuel part vivre en Australie, et le remplacer se révèle plus compliqué que prévu. En passant par les canaux traditionnels de recrutement, elle essuie des échecs répétés malgré un poste aux multiples avantages. Alors début février Camille publie ce message sur les réseaux, un peu comme on jetterait une bouteille à la mer. Très vite la machine s'emballe...

10 minutes après publication, les réseaux sociaux favorisent un effet "boule de neige", et le nombre de vue dépasse les 300 000 visiteurs.

Les réseaux sociaux s'emballent

Ce succès naissant est dopé par la bienveillance de l'annonce : "ici, on aime la semaine de 4 jours, on aime travailler en musique et on rémunère correctement... Pas au rabais". D'emblée la barre est haute car l'annonce fait la promesse d'horaires et de rémunérations enviables, au moment où le secteur hôtelier rêve de se réinventer pour recruter les personnels dont il a besoin.

Plus qu'un bon poste, le "Chez Nous" propose d'abord de bonnes conditions de travail. "J'ai essayé de montrer ce qui était intéressant dans le poste qu'on proposait... les plus values : principalement la semaine à quatre jours. On a essayé de proposer le poste de rêve tant bien que mal. Petit à petit, ça n'a fait que grossir. Aujourd'hui on est peut-être à un peu moins de 900 000 vues sur Twitter, ce qui est gigantesque".

Le message est republié plusieurs milliers de fois, notamment par des comptes avec de fortes audiences. De plus Camille la patronne, initiée aux règles de la communication numérique prend le temps de répondre aux messages. Elle reçoit aussi des centaines de messages, certains voulant profiter de cette aubaine pour devenir serveurs, mais rien n'y fait les cuisiniers sont rares. Seulement quelques réponses seulement correspondent, émanant de candidats jugés sérieux.

Camille et son chien Alain devant son restaurant le "Chez-Nous" © Radio France - Alexandre Mottot

Il faut dire qu'un chef de cuisine représente une perle rare, car il signe l'identité gastronomique de l'établissement, mais c'est aussi un poste à responsabilités car le chef établit les ratios, les commandes et veille sur l'hygiène.

Une quête difficile qui interroge toute la profession

Jusqu'à présent au grand regret de Camille, une seule candidature sérieuse est retenue, avec un entretien prévu début mars. "Mon succès fulgurant sur Twitter m'a fait obtenir qu'un seul entretien avec une personne. Ce n'est pas sur quelque chose de foufou".

L'avenir du bistrot est directement lié à la conclusion de cette proposition d'un poste de rêve, avec bon un salaire et horaires aux petits oignons. "S*i on ne trouve pas on sera quasiment contraint de fermer. Ce serait la pire chose qui puisse arriver pour nous!. Une autre possibilité* reprend Camille la version beau temps : on trouve quelqu'un et à la fin... ils vivront heureux et feront à manger pour beaucoup de clients, voilà!" conclue-t-elle dans un éclat de rire.

En cette mi-février, le petit bistrot de quartier de la côté basque, près du stade Aguiléra cherche toujours son (ou sa) chef(fe) de cuisine, en dépit d'une annonce devenue virale. Le pouvoir du post n'a pas encore suffit à pourvoir le poste. L'ensemble des professions hôtelières connaît le même problème, en cuisine comme en salle.

Cette recherche de la perle rare, au succès disproportionné souligne la raréfaction des candidats décidés à sacrifier une partie de leur vie personnelle au travail. La question ne se posait pas avec autant d'acuité avant le Covid, et contraint la profession a engager des mutations profondes pour réorganiser le travail, sans négliger la qualité de vie au travail. Une question de survie dorénavant.