Avec une augmentation du prix des fournitures scolaires de 10%, la rentrée va coûter plus cher

La rentrée scolaire aura lieu le 4 septembre. Mais avec l’inflation, causée entre autres par le prix du papier. Malgré une baisse observée depuis le début de l'année 2023, le prix du papier avait doublé en 2022. En conséquence, les produits de papeterie ont connu une augmentation de 6%. Cela s’explique par le fait que ces articles ont été usinés il y a déjà quelque temps et que, de fait, leurs prix restent élevés**.** "C’est le cas des agendas et des cahiers", observe Sandrine, une maman venue faire ses courses avec sa fille au Bureau Vallée de Limoges Nord.

De manière générale, le prix des fournitures scolaires augmente de 10% selon une étude d'UFC Que Choisir parue en juillet. La Confédération syndicale des familles (CSF) avance quant à elle un chiffre de 11.3%. Une situation comprise par la directrice du magasin, Françoise Dumortier, qui suit la politique nationale de son entreprise. "On essaye de toujours s’aligner sur le moins cher, explique-t-elle. Si un concurrent propose un cahier à un prix inférieur au nôtre, on suit. En plus de cela, on fait des opérations de vente à prix coûtant sur les articles papier notamment."

Pour autant, si la fréquentation de son magasin "n'a pas diminué et même augmenté", le prix du panier moyen a quant à lui baissé. "Les gens achètent des produits de gamme un peu inférieure et font globalement plus attention aux doublons", souligne Françoise Dumortier.

C'est pourquoi de nombreux parents font le point sur ce dont ils disposent déjà avant d'aller faire des achats : "On n’a pas d’aide donc mes enfants recyclent leurs classeurs, chemises en carton et cartables d’une année sur l’autre", ajoute Sandrine, qui dispose cette année d’un budget total de 150 euros pour ses trois enfant.

De la solidarité dans les établissements scolaires

Alexandra, elle, pourra aller jusqu’à 300 euros pour ses trois enfants, "sans compter tout ce qui est vestimentaire, où l’inflation est aussi réelle", précise-t-elle. Un budget "pas inférieur aux autres années, mais on achète moins de choses".

Elle pourra l’assumer, mais ce n’est pas le cas de tous les parents. C’est pourquoi le collège de son fils a mis en place une opération pour venir en aide aux familles en difficulté : "Si les parents n’ont pas la possibilité d’acheter des fournitures, l’établissement leur propose de les acheter pour eux via une commande groupée, raconte Sandrine. Cela leur revient donc moins cher puisqu’ils commandent un gros lot." Une initiative qui permet de limiter l’effet de l’inflation.

Les étudiants aussi victimes de l’inflation

Parmi la population précaire, on retrouve bien évidemment les étudiants. Pour eux aussi, la rentrée peut coûter cher. Avec une augmentation globale de leur coût de vie estimée à 5.5% à Limoges, et bien que la ville reste la moins chère de France sur le plan étudiant selon les chiffres de l’Union Nationale des Etudiants de France (UNEF), Pauline doit se serrer la ceinture : "Les années précédentes, c’était ma mère qui faisait les courses pour moi. Cette année, c’est différent, et je me rends effectivement compte que les prix sont élevés".

Son budget est de 50 euros "pour des cahiers, des feuilles et des stylos en majorité", et pas question pour cette étudiante en DUT Gestion des entreprises et des administrations d’aller au-delà car "c’est déjà excessif".

Si vous disposez de fournitures scolaires en bon état et dont vous ne vous servez pas, vous pouvez en faire don à Emmaus ou au Secours Populaire de Haute-Vienne, qui ont mis en place des ventes de matériel à bas coût, à destination des foyers les plus modestes.