Avec une facture d'électricité multipliée par six, la charcuterie Crouzeilles-Léris forcée de fermer

C'est la fin prématurée d'une histoire familiale qui durait depuis 90 ans : la charcuterie Crouzeilles-Léris, installée à Gan depuis 1933, met la clé sous la porte au printemps prochain, en raison de la crise énergétique. La facture d'électricité a été multipliée par six ces derniers mois, et les gérants de l'établissement, spécialisé dans l'andouille, ne peuvent pas faire face.

Hausse de 1 800 à 12 000 euros par mois

Jacky Léris et son épouse Huguette ont l'âge de partir en retraite, mais ils avaient décidé de continuer encore quelques années avant de tirer le rideau. "Le plus difficile, ça a été de prendre la décision, et surtout de la prendre forcé par la facture d'électricité" explique Jacky Léris. "Nous payons depuis toujours pour les mois d'hiver à peu près 1 800 euros par mois. Et là, tout d'un coup, on se retrouve à 12 000 euros. Ce qui calme l'ardeur de retraités qui veulent continuer à travailler".

Pourtant, des aides existent, notamment le bouclier tarifaire proposé par le gouvernement. Des aides dont la charcuterie n'a pas pu bénéficier : "nous pensions être tranquilles" détaille Jacky Léris, "parce que nous cochions toutes les cases des aides pour le bouclier énergétique que le gouvernement a mis en place. Sauf une : nous possédons un transformateur privé pour faire marcher nos moteurs. Et de fait ce transformateur nous exclut de toutes les aides, de tous les dispositifs". Une donnée que le gérant parvient à se faire expliquer après de nombreux appels et maintes relances auprès d'EDF.

Une décision "radicale", mais plus raisonnable

Les propriétaires ne se voyaient pas faire le nécessaire : "faire de gros travaux que nécessitaient le changement de statut, à deux ou trois ans de la fermeture, ça n'était pas raisonnable. Installer un groupe électrogène (qui aurait permis d'avoir des aides ndlr), c'était de la pollution, et se fâcher avec tous les voisins à cause du bruit. Donc la décision a été radicale, et nous avons décidé de fermer une ou deux années plus tôt que prévu".

Une décision qui désole Jacky Léris, qui ne trouve pas normal qu'on laisse péricliter une telle situation. Il soutient donc la mobilisation prévue à Paris ce lundi 23 janvier à 14h : une manifestation des petits artisans et commerçants, notamment les boulangers, pour réclamer d'être mieux protégés face à l'inflation. "Notre cas est un peu à part car nous sommes en fin de carrière" admet Jacky Léris, "mais imaginez qu'on ait un successeur qui aurait eu un emprunt à rembourser, il fermait le lendemain ! Et des comme nous, il y en a des centaines. Donc il faut se mobiliser, réagir, ce n'est pas normal qu'on laisse un pays comme la France s'enfoncer comme ça".

