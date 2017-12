Encore six mois avant de savoir vraiment comment sera géré dans l'avenir le stade Geoffroy-Guichard. Les négociations entre le club et Saint-Étienne Métropole autour de la vente du chaudron devraient se poursuivre jusqu'en juillet 2018.

Saint-Étienne, France

Depuis le printemps, Saint-Étienne Métropole et l’ASSE négocie l’avenir du chaudron. Cela n'avait d'ailleurs pas très bien commencé avec le président Roland Romeyer qui avait demandé le chaudron pour un euro symbolique et le maire de Saint-Étienne qui lui avait donné une fin de non-recevoir.

Sourire mais pas de commentaire

Ce mardi 12 décembre devait se tenir la dernière réunion de négociation. D’ailleurs la convention qui lie l’agglomération et le club s’arrête au 31 décembre. Finalement, c’est sans doute un peu plus compliqué que prévu. Les négociations vont se poursuivre jusqu’au 1er juillet. Mais officiellement, on se veut très rassurant. Le maire Gaël Perdriau affichait un grand sourire à la fin de la réunion. Expliquant que la rencontre en question avait été très constructive. Constructive sans doute… mais pas question de le dire au micro.

1er juillet

Le communiqué qui émane à la fois de l'ASSE et de Saint-Étienne métropole explique simplement qu' "iI a été, entre autres, convenu de prolonger la convention actuelle, liant l’ASSE à Saint-Étienne Métropole jusqu’au 30 juin 2018 afin de finaliser les éléments constitutifs de la future convention qui prendrait effet le 1er juillet de la même année."

Cession exclusive

Bref la négociation se poursuit. Ça va être long... C'est sans doute complexe puisque personne ne veut en dire un mot. Mais ce serait toujours la solution de la cession exclusive au club stéphanois qui tient la corde. L'ASSE serait donc un locataire unique et le club promet aussi d'organiser les évènements internationaux comme la coupe du monde de rugby. Des évènements indispensables pour amortir l'exploitation de cette grosse structure dit-on l'Asse.