Avermes : avec ses panneaux solaires, l'hypermarché produit la consommation électrique de 1000 foyers

22 000 m² de panneaux photovoltaïques ont été installés sur le parking du centre commercial E.Leclerc d'Avermes. Le plus grand parc solaire de France dans un hypermarché qui va produire l'équivalent de la consommation électrique de 1000 foyers.

Sur le parking du centre commerciale Les portes de l'Allier, les ombrières s'alignent à perte de vue, chacune équipée de panneaux photovoltaïques. "22 000 m² de panneaux", sourit le dirigeant du magasin E.Leclerc, Jean-Paul Oger qui précise avec fierté que cela en fait "le plus grand parc photovoltaïque de France dans un hypermarché", justifiant la présence, pour l'inauguration, de Michel Edouard Leclerc en personne.

Un tiers d'autoconsommation

Deux tiers de la production de cette centrale solaire seront vendus sur le réseau à un prix fixé pour 20 ans et un tiers ira à l'autoconsommation, "et donc une réduction significative de notre facture d'électricité", ajoute Jean-Paul Oger. Cette part devrait couvrir entre 25 et 35% de besoins annuels en électricité du magasin.

De quoi alimenter également 70 bornes de recharges pour voitures électriques (dont 24 en charge rapide), qui seront pleinement opérationnelles début 2022.

Sur le parking du centre commercial les Portes de l'Allier, le plus grand parc photovoltaïque de France dans un hypermarché. - DR

Le potentiel solaire

Pour le magasin, l'investissement est conséquent, 5 millions d'euros, mais Jean-Paul Oger a fait le choix d'anticiper : "Le retour sur investissement se fait sur 15 ans, c'est très très long, mais je pense qu'il faut faire les choses en pionnier. Ça répond aussi à l'attente du politique qui va nous imposer à l'horizon 2025 l'installation de 5% de nos parkings en recharge électrique, 10% pour 2030."

"Sur toiture ou sur ombrière, c'est 1 Mégawatt, 1 millions d'euros d'investissement", résume Benjamin Declas, PDG d'EDF ENR qui a réalisé ce projet, "mais ensuite vous avez une énergie qui est gratuite pendant 30 ans" (durée de vie estimée des panneaux photovoltaïque). Selon lui les projets se développent partout en France et plus seulement dans le Sud, plus ensoleillé.

Et le potentiel est énorme selon l'Ademe, l'agence de la transition écologique : rien qu'en équipant les parkings on pourrait produire cinq fois la puissance actuelle du parc photovoltaïque français.

Le projet d'Avermes en chiffres

22 000 m² de panneaux photovoltaïques

Une production équivalente à la consommation électrique de 1000 foyers

30% des besoins électriques annuels de l'hypermarché couverts en autoconsommation

70 bornes de recharge pour véhicules électriques