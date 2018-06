Decazeville, France

La campagne de financement participatif doit commencer cet été, au plus tard début septembre sur Collecticity.fr, une plateforme en ligne dédiée aux projets des collectivités. La mairie de Decazeville espère récolter 100 000 euros, une part non négligeable des travaux nécessaires à la rénovation de la piscine municipale. Au total, elle devrait coûter près de 850 000 euros selon la mairie, alors que d'autres travaux sont en cours dans le centre-ville.

Un appel à la diaspora decazevilloise

100 000 euros, c'est une somme très importante, surtout pour un crowdfunding. Mais la mairie estime que cet objectif est réalisable. "On s'est engagés à ne pas utiliser le levier fiscal, ça paraît donc être une bonne option, explique François Marty, le maire de la commune. Je suis sûr que l'on va capter de l'argent bien au-delà de Decazeville. Il y a beaucoup d'entrepreneurs decazevillois qui ont des entreprises dans le Ruthénois, en Aveyron... Peut-être auront-ils envie de renvoyer l'ascenseur à leur ville. J'espère que l'on pourra compter sur eux."

Un aveu de faiblesse pour l'opposition

Pour Jean-Louis Calmettes, conseiller municipal de l'opposition, tout cela n'a aucun sens : "C'est un aveu de faiblesse! Le financement participatif pour des projets de collectivités, ça ne me choque pas s'il s'agit de projets citoyens et collaboratifs de petite taille. Mais là, on parle de 100 000 euros ! On demande beaucoup trop aux citoyens. Pour moi, quand on en vient à demander une somme pareille c'est un échec, le signe d'une mauvaise gestion."

En attendant, la piscine municipale n'ouvre pas en 2018, la faute à un manque d'entretien. La mairie de Decazeville espère lancer les travaux de rénovation à la fin de l'année, une fois que le financement participatif sera en place. La piscine devrait rouvrir à l'été 2019.