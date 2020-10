Aveyron : le maire de Rodez prend un arrêté pour rouvrir les commerces non-alimentaires

Le maire de Rodez, Christian Teyssèdre, a pris à son tour un arrêté municipal pour permettre aux commerces non-alimentaires de rouvrir, malgré l'interdiction d'ouverture pendant le confinement. Il dénonce une "rupture d'égalité" avec les supermarchés ou hypermarchés autorisés à ouvrir.

"Cette distorsion de concurrence déporte le consommateur vers les plateformes bien connues et la grande distribution dont on connaît les conséquences sur les commerces de proximité et les emplois locaux", détaille Christian Teyssèdre dans un communiqué. Le maire indique que cet arrêté prend effet dès 14h ce samedi.

Plusieurs maires ont pris des décisions similaires ces dernières heures. C'est le cas notamment de Brigitte Barèges, à Montauban. Mais la préfecture de Tarn-et-Garonne conteste la légalité d'un tel arrêté et prévient que les commerces qui rouvriront risquent une amende.