Aveyron : le village de Laguiole va récupérer l'usage de son nom

Aveyron, France

C'est une victoire importante pour le village de Laguiole, 1267 habitants, célèbre dans le monde entier pour ses couteaux, et qui va enfin récupérer l'usage commercial de son nom grâce à la cour d'appel de Paris.

Après plus de 25 années de combat judiciaire vingt marques Laguiole sont en effet annulées, au préjudice de l'entrepreneur Gilbert Szajner qui avait déposé le nom du village aveyronnais en 1993 pour désigner des couteaux bien sur, mais aussi du linge de maison des engrais ou des barbecues. La cour d'appel estime qu'il existe un risque d'"induire en erreur le consommateur moyen en lui faisant croire que ces produits étaient originaires de ladite commune"

Le Couteau de #LAGUIOLE 🔪🐝 enfin #MadeinFrance ?

Vous en avez tous surement un chez vous ? Mais le couteau et la petite abeille, signe distinctif de ce couteau emblématique de l'Aveyron sont souvent Chinois !? Une arnaque ? on vous explique tout :https://t.co/trTRlymc8epic.twitter.com/h2UtMPwO7e — You Are So FRENCH (@YouAreSoFrench) March 6, 2019

Relocaliser l'activité

Pour le maire du village Vincent Alazard "on va retrouver la possibilité d'utiliser notre nom, ce qu'on nous avait retiré", et de poursuivre "les Laguiolais vont pouvoir déposer le nom Laguiole et relocaliser de l'activité". Un bienfait pour la commune même si la victoire n'est pas totale. Laguiole réclamait cinq millions d'euros au titre du préjudice économique mais ne recevra que cinquante mille euros pour le préjudice moral. La qualification de "pratique commerciales trompeuses" n'étant pas retenue.

Le couteau n'est pas concerné

A laguiole la nouvelle est accueillie comme il se doit, même par les couteliers qui y voient "un bon début". Eux ne sont pas concernés par ce jugement et ils verront encore arriver sur le marché des produits fabriqués en Chine. dans un volet judiciaire distinct la justice européenne leur a cependant donné raison en 2017. Ils peuvent depuis fabriquer leurs couteaux à Laguiole sans être poursuivis pour contrefaçon!

L’entrepreneur parisien peut encore former un pourvoi en cassation.