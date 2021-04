Aveyron : nouveau rassemblement prévu devant la fonderie SAM à Viviez

En Aveyron, une nouvelle manifestation est prévue devant la fonderie la SAM à Viviez, à 17h ce mardi. Il s'agit plus exactement d'un rassemblement populaire, où devraient se réunir les salariés, les élus et les habitants. Tous se battent pour soutenir l'usine qui fabrique exclusivement des pièces pour Renault. D'autant plus que la semaine dernière le potentiel repreneur, l'entreprise espagnole CIE, a retiré son dossier de reprise. Le plan prévoyait de sauver 150 postes sur les 365.

Selon certains, cette nouvelle manifestation est surtout la preuve que les négociations ne sont pas terminées. On serait même dans la dernière ligne droite des négociations parce que le repreneur de la SAM a jusqu'au 10 juin pour établir un dossier, un projet viable. La CIE, l'entreprise espagnole, avait déposé un dossier de reprise et s'est récemment retirée. Le maire de Viviez, Jean-Louis Denoit, n'y croit pas vraiment. Pour lui c'est "un jeu de poker menteur."

à lire aussi Blocage et manifestation des salariés de la fonderie la SAM en Aveyron

Du bluff peut-être pour attirer un autre repreneur. Ce serait alors un plan B. Il pourrait s'agir de Patrick Bellity. Un nom qui résonne très fort puisqu'il a dirigé la SAM pendant près de 20 ans. Il y aurait donc un côté un repreneur espagnol qui ne montre pas beaucoup son envie et de l'autre, un potentiel repreneur local. Et au milieu de tout cela, le bras de fer se poursuit avec les syndicats, la CGT essaie de sauver le plus possible d'emplois sur les 365 de la fonderie.