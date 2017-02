"Avignon Confluence" : un nouveau quartier en gestation

Le quartier de la gare TGV va bientôt changer de visage. Le projet d'aménagement "Avignon Confluence" a été présenté mercredi par le président du Grand Avignon et la Maire d'Avignon. Cohérence, modernité et respect de l'environnement sont ses maîtres-mots.

Un nouveau quartier pour Avignon, c'est l'ambition du projet de développement territorial "Avignon Confluence". Il a été présenté mercredi par le président du Grand Avignon et la Maire d'Avignon, avec l'architecte en chef du projet. Ce nouveau quartier couvrira la zone de la gare TGV, à la confluence du Rhône et de la Durance.

Pour les premières maquettes, il faudra encore attendre un peu, ce sera d’ici la fin de l'année... La priorité de ce projet à 1 milliards d’euros, c’est la cohérence :

"Un quartier ne peut pas se développer et 'faire ville' s'il n'est pas en connexion avec le reste de la ville", insiste Cécile Helle, maire d'Avignon.

"L’idée, c'est d'en faire un nouveau quartier périphérique de la ville d’Avignon, mais il faut qu'au niveau de la qualité urbaine et donc de la qualité de vie proposée aux futurs habitants, ils puissent prendre plaisir à pouvoir flâner, y compris dans un parc urbain qui serait positionné à la confluence", précise la maire d'Avignon.

Zone de courtine (quartier de la Gare TGV) à la confluence du Rhône et de la Durance - Grand Avignon

Dans ce nouveau quartier, articulé autour de la gare TGV, l’objectif, c’est d’accueillir 6000 habitants de plus. Logements, équipements publics, entreprises. Le tout, avec un défi : le respect de l'environnement :

"Il faut trouver le bon mariage entre la ville et la nature"', affirme Joan Busquets, architecte en chef du projet.

"Cet aspect a toujours été nié : si vous êtes en ville, vous n'êtes pas dans la nature, si vous sortez de la ville, vous arrivez dans la nature" ajoute-t-il. Et le maître d'oeuvre en est sûr : "A l'échelle d’Avignon et çà cet endroit où les deux fleuves sont là, où l'eau est si importante, on peut travailler avec d'autres principes."

Le projet d'aménagement intégrera une dimension essentielle : la prise en compte du risque d'inondations. Sur ce point, l'architecte a détaillé diverses solutions possibles en s'appuyant sur des exemples existants de villes européennes. Cécile Helle défend une "troisième voie entre le tout-protection et le laissez-faire". "Il ne s'agit pas de nier l'inondabilité mais je porte un projet ambitieux de développement territorial pour ma ville" explique-t-elle. "On nous demande d’accueillir plus d'habitants, de créer de l'activité économique, mais il faut qu'on en ait les moyens et ça passe par du foncier disponible" ajoute la maire d'Avignon.

"Il y a des villes comme Delft (Hollande) ou Hambourg (Allemagne) qui ont réussi à développer des nouveaux quartiers sur des zones inondables, en intégrant la vulnérabilité aux risques d'inondation dans les principes aménagement et dans les techniques de construction."

"On fait maintenant des bâtiments-amphibie, qui montent en même temps que le niveau des eaux. Cela parait utopique mais c'est réel et réalisable dans beaucoup de villes aujourd’hui". - Cécile Helle, maire d'Avignon

Une ville innovante, c’est l’ambition affichée par la Mairie et le Grand Avignon. Et Cécile Helle l’a promis, les Avignonnais seront pleinement associés à ce nouveau projet. Les premiers bâtiments devraient sortir de terre d’ici 3 ans, mais le projet d'aménagement pourrait s'étendre sur les vingt prochaines années.