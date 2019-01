"Avignon Tourisme créateur d'expériences" la nouvelle marque de la cité des papes

Main dans la main Avignon et le Grand Avignon ont présenté (hier lundi) le bilan de l'activité de leurs offices de tourisme unis sous une même bannière. Des offices de tourisme qui ont accueilli 307 000 personnes en 2018, soit autant que les offices de tourismes de Nantes ou Bordeaux !

Malgré les gréves à la SNCF au printemps et les manifestations des gilets jaunes l'attractivité touristique d'Avignon ne se dément pas : le pont d'Avignon a enregistré une hausse de fréquentation de 10% et avec 3% de visiteurs supplémentaires le palais des papes a dépassé le seuil des 600 000 entrées. Mais pas plus le patrimoine historique que le festival de théâtre ne peuvent être les seuls atouts.

Dans une stratégie de conquête de nouveaux publics "Avignon Tourisme créateur d'expériences" la nouvelle marque vient de lancer site internet modernisé.

Le mot d'ordre c'est on ne peut pas se reposer sur nos lauriers.

Le tourisme compétence partagé entre la ville et l'intercommunalité doit faire l'objet d'une synergie. Une étape a été franchit avec la mise en ligne depuis une semaine du nouveau site internet Avignon Tourisme. Clair, facile à naviguer, on y trouve agenda, possibilité des réservations, patrimoine, gastronomie, logement et même l'option téléchargement de brochures. Une offensive numérique qui s'appuie aussi sur une stratégie digitale à destination des mobiles. Le tout en plusieurs langues cela va de soi

Le but c'est de faire de la cité des papes - au sens large - une destination attractive toute l'année et comme l'a dit un des intervenants "il faut jouer collectif dans le pack".

Tout cela à un coût. C'est investissement qui représente 140 000 €.