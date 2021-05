Avignon: week-end de reprise pour les bateaux hôtels des bords du Rhône

"C'est un grand plaisir de retrouver nos petits clients", s'exalte Nathalie Boesch la responsable des marchés publics de la compagnie des Grands Bateaux de Provence. Derrière la réception, elle ne sait plus où donner de la tête tant le ballet de clients semble ne jamais s'arrêter. Juste après un couple anglophone, c'est au tour d'Ingrid et Frédéric de récupérer les clefs de leur chambre avec vue sur le fleuve. "C'est tout à fait par hasard hier soir que nous avons trouvé sur internet cette proposition insolite", souligne Frédéric, Breton d'origine. "Le pied marin on l'a, le pied de rivière c'est une première", ironise-t-il.

Le couple, qui arrive aujourd'hui de Grenoble, n'est pas le seul à s'être décidé la veille pour le lendemain. "Vendredi matin il me restait encore 9 chambres sur le Chardonnay, ce samedi midi je peux annoncer avec plaisir que nous sommes complets tout le week-end", s'enthousiasme Nathalie Boesch.

Une reprise sous condition

Bien sûr, le retour à l'activité d'hôtellerie n'est pas sans restriction. "Les masques sont obligatoires dans les parties communes pour tous les déplacements, sauf dans les cabines", souligne la responsable. Le plus important, selon Nathalie Boesch, reste le temps de désinfection des chambres. "Avant nous mettions 37 minutes par cabine, aujourd'hui il nous faut 2 heures 30 pour rendre une chambre saine et la passer au virucide", indique-t-elle. De nouveaux modes de nettoyage qui obligent les Grand Bateaux de Provence à recruter davantage. Sur le Chardonnay trois personnes supplémentaires ont été embauchées cette saison pour assurer la sécurité des clients et de l'équipage.