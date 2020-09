Avis aux employeurs : jusqu'à 4000 euros d'aide pour recruter un jeune en Creuse

Avis aux chefs d'entreprise, c'est le moment de recruter ! Avec la crise sanitaire et économique, l'Etat a mis en place un plan d'aide "1 jeune, 1 solution" de 6,5 milliards d'euros pour lutter contre la précarité chez les jeunes. Les employeurs peuvent toucher jusqu'à 4000 euros s'ils embauchent un jeune de moins de 26 ans entre août 2020 et janvier 2021. En Creuse, un peu moins d'une dizaine de jeunes creusois et de patrons ont pu en bénéficier jusqu'à présent.

Une aide bienvenue

Alexis Balage 21 ans vient de signer un contrat en CDI à mi-temps sur une exploitation de Clavérolles à Saint-Sulpice-le-Guérétois. Après 5 ans d'apprentissage sur la ferme, le Guérétois est désormais ouvrier agricole auprès d'Eric Malherbe. L'entente entre Alexis et l'agriculteur s'est très bien passée et l'éleveur avait besoin de main-d'oeuvre sur la ferme qui compte près de 300 bovins et plus de 200 hectares de cultures. Cette aide de 2000 euros n'a pas été le déclencheur de l'embauche mais elle la bienvenue pour cette embauche : "Ça peut m'aider à payer les premiers salaires ou à faire de la trésorerie pour la ferme" dit Eric Malherbe.

Une aide pour tous

Pour la remise officielle de cette aide, la préfète de la Creuse Virgnie Darpheuille est présente. "C'est un dispositif qui est simple d'accès et c'est le message qu'on voulait faire passer" assure la représentante de l'Etat. "Ce sont des aides directes ou indirectes via des allègements de charges" et tout le monde peut y prétendre rappelle la préfète "y compris les très petites entreprises" et les associations.

Les conditions

Il existe néanmoins quelques conditions pour en bénéficier :

Une embauche entre le 1er août et le 31 janvier 2021

Il faut que le jeune ait moins de 26 ans peu importe la qualification et le secteur d'activité

Cela concerne les contrats en CDI et de 3 mois minimum en CDD

La rémunération ne doit pas dépasser le montant de 2 SMIC horaire

L'aide peut également s'appliquer pour toutes les personnes en situation de handicap sans critère d'âge

Les 4000 euros seront versés pour un CDI ou un CDD de 12 ans, la somme sera moins importante s'il s'agit d'un CDD ou d'un temps partiel. Les demandes d'aide sont à adresser à l'Agence de services et de paiement à travers une plateforme en ligne ouverte à partir du 1er octobre 2020. Vous trouverez aussi des informations auprès de la DIRRECTE (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi).