Aubenas, France

Des vitrines poussiéreuses et abandonnées, des rideaux de fer baissés, avec à chaque fois, un avis de décès scotché sur la devanture. On peut y lire : "Il y a juste des vies brisées et une dynamique euthanasiée". Véronique est gérante d'un magasin de vêtements et l'une des commerçantes à l'origine de l'opération : "Dans toutes les enseignes, il y a des compteurs qui calculent la fréquentation. On sait maintenant que tous les mois, il y a 100 clients en mois."

Les magasins vides et inoccupés sont nombreux dans le centre ville. © Radio France - Victor Vasseur

La vacance commerciale dépasse les 15%

Selon une étude, à Aubenas, plus de 15% des commerces du centre-ville sont vides. L'une des raisons pour Jean-Pierre, "c'est le manque de place de stationnement". Ce cordonnier à Aubenas depuis 30 ans regrette la forte concurrence des zones commerciales : "Là-bas, ils peuvent stationner sans problème. Dans le centre-ville, les gens ne font que passer et ne s'arrêtent pas. Ils ont peur de prendre une amende."

L'une des affiches placardées dans le centre-ville d'Aubenas dans la nuit de jeudi à vendredi. © Radio France - Victor Vasseur

Pour faire revenir les ardéchois dans le centre, les idées ne manquent pas. Marithe est la patronne de deux boutiques le long du boulevard. Elle désire "_plus d'animation pour attirer les clients_. Il n'y en a pas assez aujourd'hui. Et puis je trouve que les parkings sont mal indiqués."

Ces commerçants dénoncent aussi l'insécurité et certains impôts locaux trop importants. Contacté, le maire d'Aubenas Jean-Pierre Constant n'a pas donné suite à nos sollicitations.