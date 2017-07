Avis de tempête pour Francéole en Bourgogne ?

Malgré son savoir-faire dans le domaine de la fourniture de mâts pour le secteur éolien et 29 millions d'euros de chiffre d'affaire en 2016, Francéole, est en redressement judiciaire depuis le 17 mai 2017. Le(s) repreneur(s) éventuel(s) ont jusqu'au 24 juillet pour déposer un dossier.

les salariés du site de Longvic ont débrayés deux heures ce jeudi 7 juillet © Radio France - Thomas Nougaillon

Pendant qu'une partie des salariés du site du Creusot attendait la décision du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, ceux du site de Longvic (Agglomération de Dijon) ont décidé quant à eux de débrayer deux heures ce jeudi 7 juillet 2017, une heure le matin, une l'après-midi. C'est donc sur leur "piquet de grève", qu'ils ont appris la prolongation de la période de redressement judiciaire de l'entreprise jusqu'au 7 septembre prochain. Dans le même temps, le tribunal a fixé la date limite des des dépôts de dossier pour la reprise de l'entreprise, ce sera le 24 juillet prochain.

Forte concurrence européenne et asiatique

Francéole est dans la tourmente depuis plusieurs mois, confrontée à une très forte concurrence européenne et chinoise. Et pourtant selon la direction, d'importants efforts de rationalisation et d'organisation ont été réalisés sur les sites de Longvic et du Creusot depuis deux ans. Mais "l'effondrement des prix de vente ne permet plus à Francéole de survivre seule" ajoute la direction.

Imad Khouadri, 34 ans, délégué du personnel Copier

quelques uns des salariés de Francéole qui ont débrayé ce jeudi 7 juillet © Radio France - Thomas Nougaillon

Selon les salariés en grève sur les trois repreneurs potentiels avec qui le groupe est en discussion deux auraient jetés l'éponge. FrancÉole fabrique 350 mâts à l'année, ça correspond à 7 mâts par semaine. Ce sont des mâts de 95 à 110 mètres.