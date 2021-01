Avoir 20 ans en 2021 : Noah en a 17 et vient de créer une plateforme de service en Mayenne

Pas facile d'avoir 20 ans en 2020, pas plus facile en 2021, pour le moment! Un jeune a réussi à mettre à profit cette période de confinement. Il s'appelle Noah Ferron, il a 17 ans, habite à Laubrières, en Mayenne et étudie en classe de Terminale, au lycée Ambroise Paré de Laval. Ses cours, ils les prend en distanciel, une semaine sur deux et en a profité d'un peu de temps libre, pour exploiter sa passion de l'informatique. Il vient de créer petit-job.com

Une plateforme pour trouver des petits jobs

Il en avait assez d'avoir tant de difficultés à trouver des petits jobs pour se faire un peu d'argent de poche. Passionné d'informatique, il a commencé en proposant ses services à des commerçants ou des particuliers qui voulaient créer leur site. Puis, "je me suis dit, comment je pourrais mettre en relation, des prestataires de services et des clients potentiels", raconte-t-il. Alors, il a eu l'idée d'une plateforme pour rassembler les deux.

petit-job.com, opérationnel dans quelques semaines

Pour l'instant, la plateforme n'est pas encore tout à fait opérationnelle. Manquent encore quelques ajustements mais " je pense que d'ici deux mois et demi, trois mois, ce sera bon", promet Noah. Ce qu'il souhaite, outre rendre service à d'autres, c'est que l'opération devienne rentable. " La plateforme peut prendre un pourcentage, à chaque transaction", poursuit-il "et je compte bien créer ensuite mon entreprise".