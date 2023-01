Avoir 20 ans en 2023 : tenter le service civique pour agir et gagner une expérience

C'est quoi avoir 20 ans en 2023 ? C'est, par exemple, la possibilité de faire un service civique. Victoire Rocher, la chargée de développement du service civique en Ille-et-Vilaine était l'invitée de France Bleu Armorique, ce mardi 10 janvier.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : Qu'est ce que c'est un service civique ?

Victoire Rocher : C'est un dispositif qui existe depuis une douzaine d'années, il s'adresse aux jeunes entre seize et 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap et qui leur permet de s'engager concrètement dans une association ou une administration publique pour se rendre utile et avoir une première expérience de terrain. On ne peut pas sélectionner les jeunes sur leur profil, sur leurs études ou leurs expériences. C'est vraiment ouvert sur la base de la motivation de tous.

Pourquoi recommandez-vous de s'engager dans un service civique ?

C'est vraiment une manière concrète d'agir. Ça permet de gagner une expérience qui est valorisable, de gagner en confiance en soi. Et puis aussi d'autres avantages, comme une indemnité de 600 euros par mois, des congés, une aide pour passer le Bafa, ou encore la possibilité de valider les trimestres de retraite.

Il y a plein de domaines dans lesquels on peut s'engager...

Oui, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les situations. On peut faire son service civique dans les petites et les grandes associations qu'on a à côté de chez nous. Tous les clubs sportifs, le foot, le kayak, la danse, on peut le faire aussi dans des écoles de la maternelle jusqu'à l'université, dans les maisons de retraite aussi, pour lutter contre l'isolement des personnes âgées dans toutes les structures du secteur culturel, des théâtres associatifs, des salles de concert et aussi toutes les administrations publiques comme Pôle emploi, la CAF, les impôts, la gendarmerie. Donc ça permet vraiment de découvrir une grande diversité de secteurs.

Vous-même, Victoire Rocher, vous avez fait un service civique il y a une dizaine d'années. Vous faisiez quoi et qu'est-ce que cela vous a apporté ?

C'était service civique chez Artisans du monde à Rennes [un réseau associatif qui repose sur l'engagement de bénévoles qui se mobilisent au quotidien pour un commerce équitable, ndlr]. J'allais dans les écoles pour parler du commerce équitable et organiser des événements pour faire connaître cette association. Je l'ai fait à un moment où je ne me sentais pas forcément légitime à postuler à des offres d'emploi. Je me sentais encore un peu jeune. J'avais aussi envie de découvrir le secteur associatif. Donc j'ai vraiment vu le service civique comme une petite étape d'insertion, un petit cocon entre les études et la vie professionnelle. Ça m'a permis d'être plus à l'aise à l'oral, de savoir m'organiser, de comprendre de l'intérieur comment ça se passe dans une association et aussi me faire un petit réseau avec d'autres structures avec lesquelles j'ai pu travailler pendant mon service.

Tout ce qu'il faut savoir sur le service civique, c'est sur le site www.service-civique.gouv.fr