Avord : l'Armée de l'Air investit pour l'avenir

Le premier chantier, lancé début février, consiste à renforcer la piste de la base pour pouvoir accueillir le nouvel avion de l'armée de l'air : l'A330-MRTT. Un avion de transport (fret, passagers et carburant) dont le poids en charge peut atteindre 242 tonnes. Le tour de force, c'est de refaire cette piste tout en continuant de pouvoir y faire décoller ou atterrir des avions : " L'idée, c'est de garder 1.800 mètres pour la dissuasion. C'est la première de nos missions. " précise le colonel Kaladjian, commandant de la base d'Avord. " Et 2200 mètres pour pouvoir faire décoller nos Awacs. Certes, ils sont stationnés à Châteauroux pendant les travaux, mais nous devons être en capacité d'en accueillir pour des opérations de maintenance si elles s'avèrent nécessaires. Le phasage a consisté à partir d'une piste de 3.500 mètres et de ses deux prolongements d'arrêt, à conserver en permanence une capacité à 2.200 mètres. D'ailleurs, en ce moment, deux chasseurs Rafale sont stationnés à Avord pour la mission de défense de notre espace aérien. Ils sont capables de décoller en sept minutes."

La nouvelle piste d'Avord. Elle compte une zone de prolongement d'arrêt en béton à chaque bout (partie claire sur la photo) © Radio France - Michel Benoit

Mi-novembre, la nouvelle piste sera terminée. Les Awacs pourront donc reprendre leur stationnement permanent à Avord. Il faut également aménager une zone de 2,5 ha pour pouvoir stationner l'A330 MRTT : " Cette zone d'alerte sera capable d'accueillir quatre MRTT pour pouvoir prendre la posture permanente de dissuasion " explique le colonel Kaladjian. " Et puis, il y aura des zones techniques pour accueillir les équipages, et les équipes de maintenance de cet avion. "

Le colonel Kaladjian, commandant de la base d'Avord, devant le chantier d'aménagement de la zone d'alerte pour l'A330 MRTT © Radio France - Michel Benoit

Le premier MRTT devrait atterrir au printemps 2022 à Avord. Seules, deux autres bases (Istres et Evreux) accueilleront ces MRTT. Grâce à ces investissements, la base d'Avord consolide son rôle en France : " La dernière modernisation majeure de la base d'Avord, c'était en 1963/64 " ajoute le colonel Kaladjian. " Cela consistait déjà à être capable d'accueillir la dissuasion à l'époque avec le Mirage IV et le C-135. Aujourd'hui, on repart sur un cycle de 50 ans. On assure l'avenir." Sur ces 110 millions de travaux, 75 reviennent à des entreprises locales.