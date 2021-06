Axa va dédommager ses clients restaurateurs obligés de fermer à hauteur de 300 millions d'euros

Axa veut tourner la page de la pandémie et en finir avec le différent qui l'opposait à ses clients restaurateurs. L’assureur va indemniser les 15 000 établissements contraints de fermer pendant les confinements selon le journal le Parisien/Aujourd'hui en France du jeudi 10 juin 2021.

Axa semble préférer l'option un règlement à l'amiable avec les 1500 restaurateurs qui avaient porté plainte depuis le début de la pandémie et la première fermeture de leurs établissements, le 14 mars 2020 à minuit.

Tous sont titulaires d’un contrat d’assurance multirisque professionnelle avec une garantie de perte d’exploitation. Cette garantie prévoit une indemnisation en cas de fermeture administrative, notamment si elle est la conséquence "d’une épidémie". Mais le contrat comporte aussi une clause d’exclusion si "au moins un autre établissement dans le département" est fermé administrativement pour les mêmes raisons. Selon Axa ce contrat ne couvrait pas les épidémies d’ampleur nationale ou mondiale comme le Covid, mais simplement les épidémies de type gastro-entérite ou encore légionellose circonscrites à un seul établissement.

Sortir du flou juridique

Depuis quinze mois, la justice n'a pas tranché, penchant du coté des restaurateurs dans certains cas, (la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 20 mai), ou du coté de l’assureur dans d'autres (la cour d’appel de Bordeaux, ce lundi). Finalement Axa aurait décidé selon Parisien/Aujourd'hui en France, de proposer une indemnisation à l'amiable à l'ensemble de ses 15 000 restaurateurs clients concernés par ce contrat, qu’ils aient ou non attaqué en justice et, si c’est le cas, qu’ils aient ou non gagné leur procès. Même ceux qui étaient assurés auprès du groupe en 2020 et qui ont choisi de changer d’assureur en 2021 seront contacter assure le quotidien.

Un premier accord avec 2 000 restaurateurs

Porte parole du collectif Restons ouverts, le médiatique Stéphane Manigold, propriétaire de quatre restaurants à Paris avait remporté une bataille face à Axa au tribunal de commerce de Paris avant de conclure un accord à l'amiable en 2020. L'accord concerné 2 000 autres restaurateurs qui bénéficiaient du même type de contrat avec une clause semblable, mais rédigée de manière plus "ambiguë". Depuis un avenant leur a été proposé. Il exclue toute garantie de pertes d’exploitation en cas de pandémie. Libre à chacun de changer d'assureur.