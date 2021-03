"Ayez confiance" dit le ministre des PME aux entreprises bretonnes

Alain Griset, ministre des Petites et moyennes entreprises est ce jeudi dans le Finistère pour, notamment, visiter une cidrerie qui va bénéficier du plan France relance.

Le ministre délégué aux PME est ce jeudi dans le Finistère, pour remettre le label Entreprise du patrimoine vivant au chantier naval Hénaff au Guilvinec. Les petites et moyennes entreprises sont pour beaucoup impactées par la crise du Covid. Mais pour toutes, oui, les aides sont accessibles, affirme Alain Griset : "On a fait beaucoup d'effort pour que les aides soient aisées et rapides pour les PME. Fin décembre, 950.000 l'avaient touché. Il y a les chambres de commerce, les chambres de métiers et d'artisanat, les chambres consulaires et les sites de l'Etat pour avoir des interlocuteurs et des réponses. Ayez confiance !"

100 milliards d'euros

Le ministre vient aussi acter la subvention de 360.000 euros à la cidrerie Bigoud pour une nouvelle ligne d'embouteillage à Plovan, dans le cadre du plan France Relance, doté de 100 milliards d’euros : "Ca lui permet d’avoir un avenir de croissance."

Mais certaines souffrent à double titre, entre la crise sanitaire et les annonces du gouvernement. Comme par exemple, en matière d’écologie, l'interdiction des chaudières à gaz cette année dans les logements individuels neufs. Résultat : extension stoppée pour Sermeta à Morlaix, qui fabrique des pièces pour les chaudières, pas de création d'une centaine d'emplois, comme c’était prévu. Les entreprises doivent s'adapter estime le ministre et elles seront là aussi accompagnées. "Il y a des transformations écologiques dans l'économie. Ca peut avoir des conséquences sur les entreprises qui avaient des modèles et il faut les accompagner car sur les chaudières, il va encore y avoir des installations et de l'entretien pendant plusieurs années".