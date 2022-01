Télétravail : en Dordogne, l'entreprise de robinetterie Ayor n'a jamais cessé le travail à distance

Le télétravail oblligatoire trois jours, voire quatre jours par semaine pour Ayor, ex Hammel, ne devrait être qu'une formalité. Le groupe français, spécialisé dans la robinetterie, compte près de 350 salariés en France dont 230 en Dordogne, à Marsac-sur-l'Isle. "_Le plus dur c'etait lors du premier confinement_, au printemps 2020", explique Ludivine Vialle, responsable marketing et communication chez Ayor. "Il a fallu tout mettre en place, doter le personnel de materiel, d'ordinateurs." Ayor n'a finallement jamais cessé de télétravailler. Deux jours par semaine jusqu'à aujourd'hui.

Ayor a fait le choix de poursuivre le télétravail

"Pour télétravailler trois ou quatre jours par semaine désormais, il ne s'agit plus que d'aménagements" explique Ludicine Vialle. "L'ensemble des salariés est désormais équipé avec le systeme informatique, l'ensemble des logiciels. _Tout le monde est rodé_, on sait faire, on voit que ça fonctionne bien avec toujours autant d'activité. Le seul problème, c'est celui de l'isolement. ne plus croiser ses collègues. Il y a eu quelques cas mais on a trouvé des solutions avec notamment, des réunions en visio".