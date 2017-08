Azay-sur-Indre : le maire craint la disparition de ses deux contrats aidés

La baisse du nombre de contrats aidés annoncée par le gouvernement inquiète de nombreux élus, notamment le maire d'Azay-sur-Indre Jean-Jacques Meunier. Il compte deux contrats aidés dans sa commune, dont l'une est auxiliaire de vie scolaire à l'école et il assure ne pas pouvoir s'en passer.

La rentrée scolaire approche à grands pas et le maire d'Azay-sur-Indre ne sait toujours pas comment il s'organisera pour accueillir les élèves de l'école primaire à la rentrée avec l'annonce de la baisse des contrats aidés par le gouvernement. L'un deux deux contrats aidés menacés est attribué à une femme de 54 ans qui est auxiliaire de vie. Elle encadre les enfants à la cantine et anime les temps d'activité périscolaire le soir, une tâche d'autant plus indispensable que la commune a fait le choix de rester à la semaine de quatre jours cette année. L'autre emploi aidé, tout aussi indispensable jure le maire, est dédié aux espaces verts et à l'entretien des locaux de la commune. Aujourd'hui, il ne sait toujours pas si il pourra conserver ces emplois.

Impossible de se passer de ces deux emplois dit le maire

Jean-Jacques Meunier espère être fixé avant la rentrée pour pouvoir s'organiser et croise les doigts pour que la réponse sera positive : "de toutes façons on ne peut pas s'en passer. Donc si on nous supprime ces contrats, il faudra qu'on fasse des économies ailleurs pour pouvoir les financer. Cela veut dire par exemple reporter des projets ou les supprimer. On a déjà fait tellement d'économies ces dernières années... Si on continue, on ne pourra plus rien faire."