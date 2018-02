B'est à Farebersviller : encore des places à prendre

Par Clément Lhuillier, France Bleu Lorraine Nord

Le nouveau grand complexe de commerces et de loisirs de Moselle-Est sera inauguré le 11 avril prochain. Vincent Xolin, directeur de développement de CODIC France, promoteur de B'est à Farebersviller, fait le point sur l'avancement des travaux, les enseignes, et le recrutement.