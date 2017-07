Bac pro décroché, les nouveaux diplômés sont les bienvenus chez PSA Mulhouse

Dès le lendemain des résultats du bac pro, le site PSA de Mulhouse a organisé ce jeudi un job dating. Objectif : attirer les bacheliers, pour que certains rejoignent le bataillon des 400 intérimaires qui débuteront en septembre. Avec le succès de la 2008, PSA a besoin de main d’œuvre qualifiée.

La date n'a pas été choisie au hasard. Dès le lendemain des résultats du bac pro, PSA Mulhouse a organisé ce jeudi un job dating. Le but : attirer les jeunes fraichement diplômés, chez le constructeur automobile, en particulier les bac pro maintenance et les conducteurs de ligne. Cette main d’œuvre est très recherchée. Il faut donc convaincre les bacheliers à venir sur le site mulhousien.

400 intérimaires dès le mois de septembre

Avec le succès de la 2008, PSA va constituer dès le mois de septembre une nouvelle équipe de nuit. 400 intérimaires vont-être recrutés. Le constructeur compte sur ces jeunes diplômés pour venir, en partie, grossir les rangs . C'est séduisant pour ces jeunes, ils peuvent trouver un job, dans une grande entreprise, dès leur sortie du lycée.

Je m'attendais pas à ce que ça soit si rapide " : Ludovic, bachelier pro au lycée Théodore Deck de Guebwiller

Les entretiens ont été menés pendant le job dating © Radio France - Guillaume Chhum

C'est la première fois que le site PSA de Mulhouse organise un job dating avec des jeunes bacheliers en section professionnelle. Le secteur de la maintenance et la conduite sur ligne étant très tendu, les entreprises s'arrachent les candidats, le constructeur n'hésite donc pas à tenter de séduire des jeunes qui sortent de ces sections, pour les former et les mettre dans la culture d'entreprise PSA.

Ils ont déjà une certaine expérience à travers leurs stages, ils peuvent réagir vite et en sécurité, comme nos professionnels sur le site ": Gabriel Masson, responsable maintenance chez PSA Mulhouse

Les candidats ont du mener deux entretiens. L'un avec l'agence d'intérim et l'autre avec le responsable en maintenance du site. Ils auront la réponse dès que possible. Si ils sont retenus, les jeunes bacheliers seront encadrés par un tuteur pour leur formation, avant de rejoindre l'équipe d'intérimaires.

Nous avons du mal à trouver des jeunes dans le secteur de la maintenance et de la conduite sur ligne. Nous les prenons tôt, pour les former à notre culture d'entreprise " : Mélanie Heitz, responsable emploi