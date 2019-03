Bacacier installe son "village" dans l'ancienne usine SEITA de Riom

Les 80.000 m² de l'ancienne Seita appartiennent depuis le 28 septembre à Bacacier. L'entreprise basée à Aigueperse et Ladoux va regrouper et développer ses activités à Riom et relancer ce site industriel. Un investissement de 50 millions d'€uros présenté ce lundi.

Riom, France

L'odeur du tabac flotte encore dans les ateliers vides. Ils vont se remplir petit à petit, jusqu'en 2024, lorsque le projet de "Village Bacacier" sera terminé. Le siège sera le premier à déménager, en septembre prochain, avant les sept entreprises qui composent le groupe. Un investissement de 50 millions d'€uros, le plus gros investissement industriel de la région Auvergne - Rhône-Alpes, après le centre de recherche Michelin de Ladoux. Il est assuré par ce groupe familial avec en partie l'aide des collectivités (la région pourrait apporter jusqu'à 5 millions).

Les représentants des collectivités locales en visite autour du président de bacacier, Jean-Christophe Vigouroux © Maxppp - Emmanuel Moreau

En 25 ans, Bacacier est passé de 4 à 500 salariés et envisage grâce à cette installation de créer 119 emplois supplémentaires en cinq ans (avec la possibilité de reprendre des anciens de la Seita). Aujourd'hui, un bâtiment métallique sur cinq en France est construit avec des produits du groupe, pour la couverture ou le bardage. La tôle ondulée du début est devenu un produit très élaboré, le groupe collabore même avec le designer Philippe Starck.

Un "village" avec un musée

L'usine de Riom va permettre à Bacacier d'augmenter sa production, de 35-40.000 tonnes par an actuellement à 100.000 tonnes. Elle va aussi permettre de lancer de nouveaux produits, en particulier des panneaux sandwichs isolants, deux tôles en acier enrobant une mousse en polyuréthane, le produit des quinze prochaines années selon les responsables du groupe. Trois lignes de production de 240 mètres de long doivent être mises en place progressivement.

Mais Bacacier veut aller encore plus loin et devenir un site de référence pour la profession, d'où le concept de village. Outre l'usine, il y aura sur le site un centre de formation, pour former aux compétences du métier, un show-room ainsi qu'un musée. Il sera installé dans les maisons de cadres de la Seita, pour montrer l'évolution des techniques de construction au fil des ans.

Enfin signe des temps, les produits du groupe se vendent aussi par internet. L'expérience a été lancée il y a tout juste neuf mois et il y a déjà près de 20 commandes par jour, à la grande surprise des dirigeants du groupe. Ils espèrent 100 commandes par jour d'ici 18 mois et vont donc dédier une partie de l'usine à cette vente par correspondance. Il ne reste plus maintenant qu'à trouver un accord avec la SNCF pour remettre en service l'embranchement ferroviaire qui dessert l'usine et utiliser le rail au maximum.