Baccarat passe sous pavillon chinois

Baccarat le fleuron de la cristallerie française passe sous pavillon chinois. C'est la saga de la Minute conso

Baccarat n'était déjà plus français depuis 2005, date à laquelle la famille Taittinger avait vendu sa maison mère la société du Louvre au fonds américain Starwood. L'origine de l'entreprise remonte à 1764 quand le roi Louis XV autorise l'évêque de Metz à créer les verreries Sainte Anne à Baccarat en Meurthe et Moselle. Et ce pour contrer les importations de cristal de Bohème. Il fait venir un maître verrier de la cristallerie Saint-Louis fondée presque 100 ans plus tôt en Moselle pour diriger les opérations. L'évêque revend la cristallerie en 1773. Les propriétaires se succèdent et elle périclite jusqu'à sa faillite en 1816. Elle est alors rachetée par Aimé-Gabriel d'Artigues déjà propriétaire de la cristallerie de Vonèche aux Pays Bas. La production redémarre, l'usine embauche mais fait rapidement face à des difficultés financières.

Elle est alors revendue et trouve un nouveau souffle.

Grâce à l'un des investisseurs Pierre-Antoine Godard Desmarets. Il choisit un jeune polytechnicien pour faire tourner l'entreprise. C'est le succès. Baccarat collectionne les récompenses lors des expositions internationales. La cristallerie compte jusqu'à 2000 salariés. Après une En 1823 une première commande royale en 1823, les clients affluent de toute l'Europe et au delà. La marque est déposée en 1860. Outre les verres, les vases, et les chandeliers, des flacons de parfums qui sortent de l'usine au rythme de 4 000 par jour en 1907. Baccarat implante un dépôt et un magasin de vente à Paris rue de Paradis. Il deviendra ensuite le musée Baccarat jusqu'en 2003. En 1853, l’héritière épouse Joseph de Chambrun, un descendant de Lafayette.

La cristallerie reste dans cette famille jusqu'en 1991.

René de Chambrun, qui n'avait pas d'héritier vend l'entreprise familiale à son ami Pierre Taittinger. Il nomme sa nièce Anne-Claire à la tête de la maison Baccarat. C'est elle qui relance l'entreprise, en créant des bijoux et des objets de décoration et en faisant appel à de grands designers comme Philippe Stark. En 2005 à la faveur de dissension au sein de la famille Taittinger, le fonds américain Starwood lance une offre publique d'achat sur le groupe et finit par en prendre le contrôle total. Et il évince l'héritière de Baccarat qu'il remplace par une ancienne de chez Procter et Gamble le géant des produits d'hygiène. Baccarat est une nouvelle fois vendue à un fonds chinois privé qui gère la fortune de plusieurs familles milliardaires. Il s'est engagé à garder la production et les emplois en Lorraine et nourrit de grandes ambitions pour ce fleuron de l'art de vivre à la française.

Dominique Esway