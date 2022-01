Baguette de pain, carburants, matériaux, énergie... Les prix s'envolent !

Vous l'avez certainement constaté, les prix flambent ! Le pain, l'essence, les matériaux, l'énergie, c'est un début d'année très difficile pour le porte monnaie. La hausse de l'électricité pourrait ainsi dépasser les 4%. Les produits alimentaires ont également fortement augmenté, en raison de l'augmentation au niveau mondial du prix des matières premières agricoles et autres, mais également des emballages ( carton, plastique).

Ce sont des hausses que les commerçants répercutent directement sur leurs produits ou dans les rayons. Un exemple avec le prix du beurre industriel qui a enregistré une hausse de + 57% et à l'arrivée, c'est le prix de la baguette ou du pain au chocolat qui augmentent.

"Je ne veux même plus regarder le prix de l'essence tellement ça m'énerve!" - Karine, automobiliste marseillaise

Et cela commence par la boulangerie, où Manu, le gérant et boulanger reconnait l'augmentation de certains produits : "j'ai du augmenter le prix de la baguette de 10 centimes, car la farine a pris 25% et le beurre + 15%!" . Voilà une augmentation des matières premières et des emballages qui s'accompagne d'une pénurie en raison de la crise sanitaire, de quoi faire flamber les prix. Comme celui des carburants. "A la pompe, ça fait mal !", s'énerve Karine. "_Là j'en ai pour 50 euros, avant c'était 40 euros quand je faisais le plein_, ça a pris10 euros ! "se désole la jeune femme et le constat ne s’arrête pas là : "Pour le Papa Noël ça a coûté plus cher cette année, le pain aussi, et le pain au chocolat c'est un euro maintenant ! C'est énorme". Et La liste des augmentations à craindre dans les semaines à venir est encore longue.