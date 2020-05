Baie de Somme : 500 000 euros débloqués par la Communauté d'agglomération pour les TPE en difficulté

Après les aides apportées par l'Etat et le Conseil régional des Hauts-de-France, la Communauté d'agglomération de la Baie de Somme va soutenir à son tour les très petites entreprises (TPE) en difficulté dans sa zone géographique.

A partir du 1er juin, elle débloquera un fonds de relance économique d'un total de 500 000 euros. Toutes les TPE de 0 à 10 salariés sont concernées par ce dispositif, comme les commerçants, les indépendants, ou encore les artisans.

En clair, chaque responsable de TPE peut solliciter dés aujourd'hui ce fonds de relance, si il est à jour de ses obligations fiscales, à la date du 15 mars. Il peut alors faire une demande sur le site de la Communauté d'agglomération de la Baie de Somme. La demande sera ensuite validée par un comité composé notamment de la CCI Littoral Hauts-de-France, et de l’ordre des experts comptables.

Un prêt de 1 500, 3 000 ou 5 000 euros, un délai de remboursement de 3 ans

Trois niveaux d'aide seront accordés en fonction des besoins de la TPE concernée : 1 500, 3 000 ou 5 000 euros, versés sous la forme d'un prêt d'honneur, sans taux d’intérêt. Les conditions d'obtention de ce prêt doivent être "très souples, pour permettre la reprise économique" précise Nicolas Dumont, président de la Communauté d'agglomération de la Baie de Somme. "Il faut étudier toutes les situations au cas et cas et ne fermer les portes sur les doigts de personne" indique le maire sortant d'Abbeville, qui s'attend à beaucoup de difficultés, "notamment dans la restauration, à cause de la fermeture prolongée", lié au confinement.

S'agissant du remboursement du prêt, les TPE auront un délai maximum de 3 ans, avec un différé initial de 3 à 6 mois. Concrètement, une TPE pourrait ainsi étaler le remboursement de son prêt jusqu'en décembre 2023.

Un versement du prêt conditionné à un effort numérique

Autre conséquence, le versement du prêt pour les TPE sera soumis à la participation de leurs responsables à des sessions de sensibilisation au numérique, portées par la CCI Hauts-de-France. En clair, la Communauté d'agglomération de la Baie de Somme souhaite que les TPE développent des systèmes de drive, ou tout simplement leur communication via les réseaux sociaux.

Avec le confinement, le développement du numérique est devenu essentiel pour les TPE. Nicolas Dumont souligne ici que“les TPE qui ont pu maintenir un contact avec leurs clients pendant la crise sont celles qui étaient déjà dotés des outils numériques. C’est un enjeu pour les prochaines années que de doter les commerçants d’un outil simple, qui va leur permettre de garder contact avec le client. "

Exception du dispositif : les propriétaires des gîtes et des chambres d'hôtes ne sont en revanche pas compris dans ce fonds de relance selon Nicolas Dumont, le président de la Communauté d'agglomération de la Baie de Somme, dont l'interview est à retrouver ici.