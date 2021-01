Baisse d'activité de 8,8% en 2020 pour le port de Nantes Saint-Nazaire

Le trafic du port de Nantes Saint-Nazaire s'élève à 28 millions de tonnes en 2020, soit 8,8 % de baisse par rapport à l'année précédente. La hausse du trafic de gaz naturel permet d'atténuer les effets de la crise sanitaire et économique. Les autres ports français sont en recul de 15 % en moyenne.

L'an dernier le port de Nantes Saint-Nazaire a vu son trafic baisser de 8,8% avec un total de 28 millions de tonnes. La crise sanitaire et économique explique ce recul . Mais grâce notamment au plan de continuité d'activité, le port de la côte atlantique souffre moins que d'autres : l'ensemble des grands ports maritimes français enregistrait en moyenne un recul de 15% à fin novembre.

Niveau record pour le gaz naturel

_"Pour la troisième année consécutive, le trafic de gaz naturel atteint un niveau record avec 8,8 millions de tonnes" so_uligne la direction. 21 opérations de transbordement de gaz en provenance de Russie ont été effectuées au terminal méthanier avec l'accueil des plus grands méthaniers du monde. En revanche, la consommation de carburant ayant fortement baissé avec la crise, les activités de raffinage ont sérieusement ralenti. Fin novembre, Total a suspendu des unités de la raffinerie de Donges . Les importations de pétrole brut ont chuté de 24% en 2020 . Quant à la centrale de Cordemais, elle a été peu sollicitée donc les apports en charbon ont été réduits.

Année contrastée pour le vrac

La crise sanitaire a profité aux vracs agroalimentaires avec une hausse de 15%. Pendant le premier confinement, les fabricants d'aliments du bétail ont accru de 21% leur demande en protéines afin de constituer des stocks et de répondre aux besoins des éleveurs. Côté trafic roulier, les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique ayant particulièrement souffert du contexte sanitaire, le terminal roulier a vu son activité chuter de 29%. Les usines de production de véhicules et les concessions automobiles étant fermées, les liaisons maritimes permettant l'importation de véhicules du groupe PSA, ont été suspendues pendant plusieurs semaines.

Une baisse est également constatée au niveau des conteneurs : moins 10% avec annulation de nombreuses escales en début d'année.