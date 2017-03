Baisse de 0,3% du chômage en PACA en février

Le chômage a baissé de 0,3% en février en Provence-Alpes-Côte d'Azur, soit 860 demandeurs d'emploi en moins. Le chômage baisse également de 0,3% sur trois mois et de 1,3% sur un an.

Le nombre de demandeurs d'emploi a diminué de 0,3 % sur trois mois (soit -860 personnes), de 0,3 % sur un mois et de 1,3 % sur un an. En France métropolitaine, ce nombre augmente de 0,2 % sur trois mois, baisse de 0,1 % sur un mois et de 3,2 % sur un an. En Paca, le nombre de demandeurs d'emploi s'établit à 323 560.

Hausse du chômage pour les 50 ans et plus sur trois mois

Sur trois mois, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A recule de 0,2 % en Paca pour les moins de 25 ans (+0,1 % sur un mois et -4,6 % sur un an), baisse de 0,9 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (-0,3 % sur un mois et -2,5 % sur un an) et progresse de 1,0 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (-0,3 % sur un mois et +3,0 % sur un an).

Baisse de 0,5 dans les Bouches-du-Rhône et hausse de 0,3 dans le Var

Dans les Bouches-du-Rhône, le nombre de demandeurs d'emploi baisse de 0,4 sur trois mois (-490 personnes), de 0,5 sur un mois et de 0,1 sur un an. Les Bouches-du-Rhône comptent 199.330 chômeurs. Sur trois mois, les évolutions du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A se situent entre -1,5 % dans les Hautes-Alpes et +0,3 % dans le Var. Sur un mois, elles se situent entre -2,2 % dans les Hautes-Alpes et +0,4% dans les Alpes-Maritimes.