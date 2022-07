Baisse de 15% du nombre de chômeurs inscrits à pôle emploi en un an en Côte-d'Or

Le chômage en nette baisse sur un an en Bourgogne-France-Comté. Selon les chiffres publiés ce mercredi par la Dreets, (direction régionale de l'économie, de l'emploi du travail et de la solidarité) et pôle emploi, le nombre d'inscrits (catégorie A) a diminué sur un an de 15,2% dans la région.