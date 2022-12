Baisse de charges pour les indépendants : la Chambre des métiers de l'Isère applaudit, avant d'en savoir plus

C'est une baisse de charges qui était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron : le gouvernement a annoncé ce jeudi une baisse de charge "pérenne", qui pourrait venir soulager 1 million 600 mille travailleurs indépendants de "200 euros par an" en moyenne et jusqu'à "550 euros" pour les indépendants proches du smic. La réforme doit entrer en vigueur dès cette fin d'année pour les agriculteurs et dès le début d'année prochaine pour les autres, dont tous les inscrits à la Chambre des métiers de l'Isère. Son président Christian Rostaing parle de "bonne nouvelle" mais attend "les critères qui vont s'appliquer". Entretien.

France Bleu Isère - Christian Rostaing le gouvernement annonce une baisse de charges pérenne pour les travailleurs indépendants pouvant aller jusqu'à 500 € pour les indépendants qui gagnent autour du SMIC. J'imagine que pour vous c'est une très bonne nouvelle ?

Christian Rostaing - Alors pour nous, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce qu'elle prend en considération tout un monde qu'est l'artisanat. Donc le fait que déjà il y a une question qui se pose et qu'il y ait une réponse - elle est ce qu'elle est - mais c'est déjà une bonne nouvelle en soi.

Les baisses de charges, font quand même partie des revendications anciennes des indépendants !

Ah oui ! Depuis tout temps on se bat là-dessus ! Après, le souci qu'on a, c'est que la Chambre de métiers et de l'artisanat, c'est 250 métiers, avec des statuts d'entreprise qui partent de très peu de collaborateurs, à beaucoup de collaborateurs. Donc qui ça va toucher ? Comment ça va les toucher et sous quelles conditions ? Parce que pour l'énergie, on s'est aperçu par exemple qu'il fallait rentrer dans des critères - un peu comme d'habitude - mais que ces critères correspondaient par exemple à la petite entreprise. Elle ne correspondait pas à un boulanger parce qu'il était au dessus du kilowatt heure. Elle ne concernait pas les traiteurs, elle ne concernait pas... Donc là, on est en train d'attendre le décret.

Aujourd'hui, les charges, ça représente quoi dans ce que gagne un indépendant ?

Alors on pourrait mettre la barre dans les 50 %. Mais c'est compliqué de donner un chiffre comme ça parce qu'il y a 37 200 entreprises dans l'Isère. Vous avez des gens qui n'ont aucun bâtiment, des gens qui ont des structures, des gens qui ont des véhicules... Il y a quand même différentes sortes de charges. Sur les 37 200 entreprises, il y a à peu près 60 % des gens qui n'ont aucun collaborateur. Donc le calcul des charges n'est pas le même. Ensuite, il va se faire aussi au niveau de ce que l'entreprise rapporte. C'est quoi sa marge ? C'est quoi son prix ? Qu'est ce qu'elle déclare ? Mais la baisse de charge c'est une revendication qui était claire et nette. Parce que quand vous vous mettez à votre compte, la difficulté, c'est que vous avez déjà au départ un forfait. Donc avant d'avoir gagné de l'argent, vous êtes déjà, on va dire "chargé", donc c'est compliqué quand même pour une entreprise. Mais ça n'empêche pas que depuis cinq ans, on a une augmentation au niveau des inscriptions à la chambre de métiers. Donc c'est bien la preuve que les gens ont envie d'entreprendre ou ont envie de réaliser.