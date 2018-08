C'est la mauvaise surprise pour les propriétaires de gîtes en Touraine. Après un très bon début d'année et des vacances de printemps qualifiées d'exceptionnelles, la haute saison touristique est plutôt décevante.

Après une baisse de 2,5% du taux d'occupation des gîtes au mois de juillet, le mois d'août n'a pas permis pour l'instant de revenir dans le vert. Au contraire, la baisse des réservations continue et les Gîtes de France s'attendent à une baisse de fréquentation de 3% sur les deux mois d'été.

Heureusement, l'arrière-saison s'annonce très bonne. Nous sommes déjà en avance sur les réservations de septembre et d'octobre. Reste à savoir si ça suffira à compenser la baisse estivale" Franck Loison, responsable du développement et de la qualité pour les Gîtes de France en Indre-et-Loire

Pour expliquer ce recul, les gîtes de France avancent plusieurs hypothèses. La coupe du monde de foot qui a peut-être incité les familles à retarder leurs départs en vacances. Le retour en force également des destinations méditerranéennes. Tunisie, Grèce, Portugal... les Français sont plus nombreux cet été à partir à l'étranger.

Et puis il y a surtout la concurrence d'Airbnb et des autres plate-formes sur Internet comme Booking ou Abritel.

En Indre-et-Loire, Airbnb propose 3200 offres d'hébergement. C'est quatre fois plus que les gîtes de France et leurs 800 logements en Touraine ( 600 gîtes et 200 maisons d'hôtes )