Baisse de la fréquentation des hôtels : l'Ile-de-France est la région la plus touchée avec une chute de 88%

Les hôtels ont été durement touchés par la crise provoquée par le coronavirus, indique une enquête de l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques). La fréquentation des hôtels en Ile-de-France a baissé de 88% en juin 2020 par rapport à juin 2019. En province la baisse est de -67% (-73% en France).

L'Ile-de-France est la région la plus touchée

Il n'y a pratiquement pas eu de clients au second trimestre 2020, ce qui a particulièrement pénalisé la région francilienne. Habituellement, d’avril à octobre, l’Ile-de-France accueille la moitié des touristes qui viennent en France. Il y a aussi eu très peu de salons, de séminaires, de congrès or ce tourisme d'affaires est très important dans notre région.

Et puis beaucoup d'hôtels ont fermé. Seule la moitié des chambres d'Ile-de-France était ouverte en juin 2020 (51%). Les hôtels ouverts ont souvent diminué leur nombre de chambres offertes à la clientèle. Malgré tout ces chambres ont été peu occupées. Un tiers des hôtels ouverts n’a pas atteint 20% de taux d’occupation en juin 2020.

Les palaces ont été les plus affectés

Ce sont les hôtels de luxe qui ont le plus souffert, indique l'Insee. Ils ont perdu 83% de leur clientèle en juin 2020 par rapport à juin 2019. Les hôtels 4 étoiles et 5 étoiles représentaient 27 % de l’ensemble des nuitées hôtelières en juin 2019, contre seulement 17 % en juin 2020.

Avec le déconfinement, la faible reprise d’activité a d’abord profité aux hôtels d’entrée de gamme. La fréquentation des hôtels de 1 étoile ou 2 étoiles en juin 2020 est revenue au tiers de son niveau de juin 2019.

Les hôtels de luxe rouvrent peu à peu. La Réserve Paris, le Plaza Athénée, Park Hyatt Paris Vendôme, le Crillon sont ouverts, les autres palaces devraient suivre en septembre.

Le Coronavirus a plombé l'année 2020

L'année 2020 avait pourtant bien commencé. Selon l'enquête de l'Insee, la fréquentation hôtelière était en augmentation de +5 et +6% en janvier et en février par rapport à la même période en 2019. Le Covid-19 et le confinement ont donné un coup d'arrêt à cette hausse.

Durant cette période, la fréquentation s’est limitée à quelques catégories de personnes : des personnes confinées, celles placées dans les hôtels pour des raisons sociales (Samu social et autres), mais également des personnels soignants ou d’autres professionnels ayant besoin d’être logés pour exercer leur activité, comme les routiers ou les forces de l’ordre. Cela n'a bien sûr pas suffi.