Baisse de la ristourne carburant : entre précipitation et inquiétude au moment du plein à Paris

2€ le litre d'essence, c'est (presque) un lointain souvenir. Depuis le 1er avril, la remise du gouvernement sur l'essence a fait baisser le prix du plein pour tous les Français. Au départ de 18 centimes par litre, elle est passée à 30 centimes en septembre et redescend, ce mercredi 16 novembre, à 10 centimes. A cela il faut ajouter l'aide de TotalEnergies. Elle était jusque-là de 20 centimes par litre et passe à 10 centimes.

Pour profiter encore un peu de la ristourne, les automobilistes se sont rués sur les pompes ces derniers jours. Selon l'application de navigation Waze, la fréquentation des stations-services parisiennes a bondi de 24% entre dimanche et lundi. La raison est simple : sur un plein de 50 litres, la ristourne de 30 centimes permettait d'économiser 15 euros.

Certaines stations jouent les prolongations

Si les nouveaux tarifs seront appliqués à 00h01 dans les stations TotalEnergies ouvertes 24h/24, quelques pompistes (des indépendants pour la plupart) vont maintenir la ristourne pour quelques jours encore. Le temps de vider leurs cuves et de les remplir au nouveau prix.

Les grandes chaînes ont fait un choix différent. Elles ont appliqué la ristourne dès le premier jour, quite à vendre à perte pendant quelques temps. En anticipant la baisse de la ristourne, elles comptent rattraper ce manque à gagner.

"Sans cette aide, on se retrouve à travailler à perte" – Thierry Schifano

Cette baisse du coup de pouce carburant inquiète plusieurs professionnels, à commencer par les ambulanciers. "L'arrêt de ces aides représente 50 millions d'euros en moins (pour notre profession, ndlr), soit 1,9% de notre chiffre d'affaires", souligne Thierry Schifano, le président de la Fédération nationale des transporteurs sanitaires. Un coup de pouce plus que bienvenue selon lui : "Sans cette aide, on se retrouve à travailler à perte".

Un nouveau dispositif "gros rouleurs"

Pour compenser la baisse de la ristourne carburant, le gouvernement a annoncé la mise en place d'un dispositif plus ciblé à partir du 1er janvier prochain. Seuls les "gros rouleurs" y seront éligibles selon des conditions qui n'ont toujours pas été précisées. Un flou qui renforce l'inquiétude de Thierry Schifano : "Le mois de janvier va arriver très vite et on a besoin d'un cap, car pour le moment les chefs d'entreprises sont dans la plus grande obscurité." Le risque, selon le président de la fédération des ambulanciers, serait que certaines sociétés en viennent à sélectionner les courses "les plus rentables".

7,6 milliards d'euros

Le point faible de la ristourne carburant c'était son coût : 7,6 milliards d'euros lui étaient consacrés dans le budget 2022. Rien que la prolongation de l'aide de deux semaines, début novembre, va coûter 440 millions d'euros. Signe de la fin de l'abondance, l'enveloppe du dispositif "gros rouleurs" pour l'année prochaine sera de 1,7 milliards d'euros a indiqué Clément Beaune, le ministre délégué aux transports.