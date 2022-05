Baisse des bénévoles à la Banque alimentaire d'Indre-et-Loire, face à la hausse du coût de la vie

L'équipe de la Banque alimentaire de Touraine est inquiète : depuis deux mois avec la baisse du pouvoir d'achat, elle observe un moindre engagement de ses 120 bénévoles. Pas par manque de motivation mais par manque de moyens pour venir, car la hausse du prix du carburant en freine certains dans leur investissement. Une situation sans solution pour les équipes de l'association.

S'engager, "à un moment ça ne sera plus possible"

Depuis onze ans, Nicole vient presque tous les jours à la Banque alimentaire. Mais aujourd'hui, pour continuer son engagement cette retraitée doit faire des sacrifices. "Je limite mes allées et venues en dehors de la Banque alimentaire", explique-t-elle. "Je veux continuer pour l'instant mon engagement et essayer de venir encore tous les jours." Mais elle n'est pas optimiste pour la suite : "Même si on fait attention, le carburant qu'on met dans la voiture c'est toujours le même ! A un moment, ça ne sera plus possible..."

120 bénévoles et 3 salariés font tourner la Banque alimentaire d'Indre-et-Loire. © Radio France - Solène Gardré

Parmi les bénévoles, beaucoup sont retraités comme elle et ont du mal à venir autant qu'avant. Conséquence, la gestion des plannings est de plus en plus compliquée. "En général pour faire les tournées de ramassage, on met des équipes de trois dans les camions", explique le président Jean-Paul Baunez. "Mais avant-hier par exemple, nous n'avons pu faire que des équipes de deux." Un phénomène qu'il n'avait observé que pendant les confinements.

120 bénévoles, 20 000 bénéficiaires

Pour Nicole, le pire c'est surtout pour les 20 000 personnes qui mangent grâce à la Banque alimentaire d'Indre-et-Loire. "Ça m'attriste parce qu'on a notre fonction de la Banque alimentaire, on aide les gens à mieux vivre. Qui va être impacté? C'est les gens que l'on aide !" D'autant que cette baisse des bénévoles intervient alors que la demande de dons ne fait qu'augmenter depuis trois ans.