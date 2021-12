Baisse des cotisations pour les bénéficiaires de l'assurance maladie d'Alsace-Moselle

Le président et les directrices du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle ont tenu une conférence de presse pour faire leurs annonces

Si vous êtes affiliés au régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, vos cotisations vont baisser à partir d'avril 2022. Le taux va passer de 1,5% à 1,3% ce qui représente un effort financier de 64 millions d'euros par an. Etant donné que les bénéficiaires cotisent selon les mêmes taux, plus votre salaire est élevé (ou votre pension de retraite), plus la baisse des cotisations sera importante.

5 euros en moins par mois pour un salaire moyen

Par exemple, pour un Smic, cette baisse sera de l'ordre de trois euros par mois, 5 euros pour un salaire moyen, et 16 euros pour un salaire de 8 000 euros. Les exonérations existantes sont maintenues pour ceux qui perçoivent l'allocation chômage ou pour les salaires d'apprentis.

Quatre ans de plus de prestations pour les jeunes

Le conseil d'administration du régime local a également décidé que les jeunes à charge de leurs parents pourront bénéficier de ses prestations quatre ans de plus, jusqu'à 24 ans au lieu de 20 actuellement. Concrètement, un étudiant qui vit à Paris ou ailleurs et qui a un parent affilié au régime local, pourra y prétendre. Cela représente 33 500 jeunes supplémentaires. Là encore cette nouveauté entrera en vigueur au printemps prochain.

De l'argent aussi pour la prévention

Dernier volet : la prévention. 2,3 millions d'euros par an vont être alloués à des campagnes de prévention sur des maladies qui touchent particulièrement les Alsaciens et les Mosellans comme les maladies cardio-vasculaires, les cancers mais aussi la santé mentale ou encore la santé au travail.

Sur le plan éthique ce n'est pas le but de faire des réserves

Alors pourquoi de telles annonces maintenant? Dix ans après la dernière baisse des cotisations? Et bien parce que le régime local a fait "une étude approfondie de sa situation financière" et il en est ressorti qu'il avait accumulé une réserve importante, "un trésor de guerre" ont même dit certains: 75% des prestations annuelles, à savoir 385 millions d'euros. "Sur le plan éthique ce n'est pas le but de faire des réserves" a ainsi expliqué Patrick Heidmann, le président de la caisse locale.