Baisse des dotations de l'Etat : "ça va pénaliser le BTP dans les communes rurales d'Occitanie"

Les réactions se multiplient depuis l'annonce, ce mercredi, de la baisse des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales. Une baisse qui risque d'être subie de plein fouet par les entreprises du bâtiment, et particulièrement celles des travaux publics.

Les professionnels du BTP sont inquiets face à cette baisse de 300 millions d'euros d'ici la fin de l'année. Cela signifie 300 millions d'euros en moins pour les projets des mairies et des collectivités territoriales, et donc forcément des coupes dans les travaux prévus d'ici la fin de l'année, estiment-ils.

Une crainte pour les territoires ruraux

"La précédente baisse des dotations avait déjà eu des effets très négatifs sur l'investissement, donc tout cela nous fait craindre des difficultés" anticipe Isabelle Ferrer, secrétaire générale de la FRTP Occitanie, délégation Pyrénées. Et les plus touchées seront les communes rurales, selon elle : "au niveau de la région Occitanie à part les métropoles qui s'en sortent pas trop mal, et notamment Toulouse avec beaucoup de projets sur les mois et les quelques années à venir, par contre sur les territoires ruraux c'était toujours difficile et on craint que ce soit eux qui en pâtissent le plus."

Isabelle Ferrer craint les conséquence de cette baisse pour les communes rurales Copier

Le président de la Fédération du Bâtiment Occitanie, Bruno Dumas, est plus mesuré. Certes ce n'est pas une bonne nouvelle, mais pour lui, cela n'impactera pas les chantiers en cours cette année.

"Nous sommes dans une phase de restrictions budgétaires, cela va porter sur le dernier quadrimestre, de Septembre à Décembre, et ce sont seulement des gels de crédits. On peut estimer que la répercussion sera quand même de faible portée."

Il ne faudrait pas cependant que la baisse soit maintenue l'an prochain, estime le dirigeant.

Bruno Dumas, de la Fédération du Bâtiment, veut rester optimiste Copier

La députée de Colomiers Monique Iborra monte au front

Ce jeudi après-midi, la députée macroniste de Colomiers Monique Iborra a tenu a défendre la mesure en expliquant que les 300 millions d'euros supprimés étaient en fait des sommes qui n'auraient pas été utilisées cette année pour les projet en cours, et que le gouvernement a souhaité garder pour éponger les dettes de l'Etat.

Le président de Toulouse Métropole et de l'association des grandes agglomérations France Urbaine ne partage pas l'analyse. Pour Jean-Luc Moudenc cette suppression de crédit va durement toucher la politique de la ville. Selon lui, c'est "une 2ème occasion manquée de travailler en pleine confiance et totale transparence".