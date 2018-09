Cherbourg, France

Une centaine de personnes ont protesté ce matin à Cherbourg contre la baisse des dotations de l'Etat en faveur des Centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). Une baisse annoncée de 57 millions d'euros sur plusieurs années, de 20 millions dès 2018.

Le CHRS de Cherbourg, dans le quartier du Maupas, doit économiser 77 000 euros d'ici le mois de décembre, une mission impossible pour Patrice Martin, éducateur et représentant CFDT, "cela veut dire qu'on aura un résultat déficitaire, nous sommes au mois de septembre, il ne nous reste que trois mois pour faire ces économies, c'est une mission impossible." Deux emplois sont par ailleurs menacés à Cherbourg, sur l'équipe de 12 que compte la structure.

Deux emplois pourraient être supprimés avant la fin de l'année. © Radio France - Mayeule de Charon

Je suis reparti sur les rails grâce à l'équipe

Le CHRS de Cherbourg peut compter sur le soutien de ses anciens résidents, comme Vincent, 50 ans : " Je suis arrivé en octobre 2016, pour trois mois, autrement j'étais à la rue. Je suis reparti sur les rails grâce à toute l'équipe, maintenant j'ai mon appartement, je suis indépendant. C'est important en tant qu'ancien résident de venir soutenir la structure".

En 2017, le CHRS Le CAP, qui dispose de 33 places, a accueilli en insertion et stabilisation 91 personnes pour une durée d’accueil de quelques semaines à plusieurs mois et 208 personnes en urgence, quelques jours. L'antenne d'Avranches a elle accueilli 43 personnes et 50 en urgence. Six personnes y travaillent.