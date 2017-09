Baisse des loyers HLM : "nous ne construirons plus de logements" disent les bailleurs sociaux strasbourgeois

Les bailleurs sociaux de Strasbourg sont inquiets après l'annonce du gouvernement de baisser les APL de leurs locataires. Ils estiment que cette mesure ne leur permettraient plus de construire de nouveaux logements. 20.000 personnes sont en attente d'un HLM dans l'Eurométropole.

La baisse des APL (aides personnelles au logement) de 50 à 60 euros par mois dans les HLM ne changera rien pour les locataires, dit le gouvernement, puisqu'elle sera intégralement compensée par une baisse des loyers et donc, financée par les bailleurs sociaux.

En Alsace, les organismes HLM sont très inquiets. Pour eux, cela signifie tout simplement l'arrêt de la construction de nouveaux logements sociaux. Selon les élus de l'Eurométropole, l'agglomération de Strasbourg, par exemple, on passerait de 1.300 logements sortis de terre par an... à zéro, alors que 20.000 personnes sont en attente de l'attribution d'un logement.

"Nous construisons chaque année 500 logements", précise Philippe Bies, président du pôle Habitation qui regroupe CUS Habitat et Habitat Moderne, "avec cette mesure, on en pourra plus construire quasiment aucun logement sur l'Eurométropole".

Un coup d'arrêt à la construction de logements neufs

Laurent Kohler, directeur général du bailleur Habitat de l'Ill, a lui aussi fait ses comptes : "90% de nos locataires touchent les APL, cela représenterait 2 millions d'euros de recette en moins, pour une structure qui construit 300 logements HLM par an, ce serait un coup d'arrêt net".

La décision du gouvernement passe d'autant moins que nous devons en plus financer les rénovations énergétiques des logements. L'Union sociale pour l'habitat demande à rencontrer le président de la République sur le sujet.