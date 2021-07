Baisse du chômage en Centre-Val de Loire au 2e trimestre 2021

Le nombre de demandeurs d’emploi sans aucune activité (catégorie A) baisse au 2e trimestre 2021 selon les chiffres fournis par la direction du Travail. Le repli est de 1,4% en France métropolitaine, et de 0,9% en Centre-Val de Loire par rapport au premier trimestre, soit un peu plus de 1.000 personnes en moins inscrites à Pôle emploi. Au total, la direction du Travail référence 121.100 personnes sans aucun travail dans la région. La baisse du nombre de chômeurs est surtout sensible sur un an, -18,7% par rapport au 2e trimestre 2020. On comptait 149.000 chômeurs au 2e trimestre 2020, ils sont désormais 121.100, soit une baisse de 28.000.

Tous les départements du Centre-Val de Loire suivent globalement cette tendance très nette à la baisse sur un an, de 17,1% pour le Cher à 20,9% de recul pour l'Indre. La baisse est de 18,7% pour l'Indre-et-Loire, 18,9% pour le Loiret. Par rapport au 1er trimestre, tous les départements connaissent une baisse, sauf le Loir-et-Cher (+0,1%). Le plus fort recul est à mettre au crédit de l'Indre-et-Loire (-1,8%).

Le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité en Centre-Val de Loire par département, sur un trimestre et sur un an. - ©Pôle emploi-DARES, STMT

Plus de contrats à temps partiels, d'emplois précaires

L'état des lieux montre une prédominance des contrats à temps partiels. En Centre-Val de Loire, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s'établit à 219.170 au deuxième trimestre 2021. Ce nombre augmente de 0,2 % sur le trimestre (soit +350 personnes) et diminue de 0,5 % sur un an.

Le Centre-Val de Loire est l'une des régions métropolitaines qui profitent le moins de la vague positive du 2e trimestre. © Visactu

Au niveau national, le Centre-Val de Loire est l'une des régions où la baisse du nombre de demandeurs d'emplois sur un trimestre est la moins marquée, très loin de l'Auvergne-Rhône-Alpes (-3,5%), des Pays de la Loire (-2,1%) et de la Bretagne (-2,1%).