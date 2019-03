Baisse du chômage : la Manche toujours le meilleur élève de Normandie

Le chômage a de nouveau baissé dans la Manche au mois de février dernier. Le recul sur un an approche les 5%.

Une nouvelle fois, le département de la Manche connaît les meilleurs résultats de la région Normandie sur le front de l'emploi, avec une baisse du nombre des demandeurs d'emploi en catégorie A de 2,6 % sur un mois en février et de 4,9 % sur un an. Avec un taux de chômage au 3ème trimestre 2018 de 6,9 % pour le département, la Manche se situe parmi les départements les plus en pointe dans la création d'emplois au niveau national.

Des résultats salués par le préfet de la Manche qui dans un communiqué, félicite toutes les équipes en charge de la formation, de l'orientation et de la reconversion professionnelle, de la recherche d'emploi ou de l'accompagnement vers l'emploi, mais aussi les entreprises qui oeuvrent au quotidien pour faire reculer durablement le chômage dans notre département.