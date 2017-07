Baisse du nombre de chômeurs en Drôme et en Ardèche en juin

Les chiffres du chômage sont en baisse au mois de juin dans la Drôme et en Ardèche. Baisse aussi du nombre de demandeurs d'emploi sur une année.

Le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité recule très légèrement au mois de juin en France avec une baisse de 0,3%. C'est 10.900 chômeurs de moins qu'en mai. Ces chiffres de juin représentent le premier mois complet du quinquennat d’Emmanuel Macron depuis son arrivée à l’Élysée.

Même tendance dans nos départements : en un mois le chômage recule d'1,1% dans la Drôme et de 0.7% en Ardèche. Cela porte à 29.810 le nombre de demandeurs d'emploi n'ayant pas du tout travaillé en juin dans la Drôme et 17.990 en Ardèche. C'est mieux que la moyenne en Auvergne-Rhône-Alpes où la baisse est la même qu'au niveau national : -0,3%.

Sur un an, la baisse en Ardèche est de 0.9% et de 3.7% dans la Drôme. Au mois de juin, le nombre de demandeurs d'emploi ayant exercé au moins une petite activité s'établit à 30.310 en Ardèche (+0,2% en un mois) et à 49.790 dans la Drôme (-0,2% en un mois).

Courbe du chômage en juin 2017 dans la Drôme - Pôle Emploi-Dares