Baisse du nombre de dossiers de surendettement dans les Bouches-du-Rhône

Le nombre de dossiers de surendettement en nette baisse en France et dans les Bouches-Du-Rhône selon les chiffres publiés par la Banque de France. Malgré les dégâts causés par la crise sanitaire et l’effet de rattrapage que l'on pouvait craindre, le surendettement des ménages n'a pas repris en 2021. Une baisse de 21,6% pour le département par rapport à 2019, année de référence, l'année 2020 étant considérée comme atypique vue la situation.

Un repli de 19,8% dans la région Provence Alpes Côte d'Azur et de 15,5% au niveau national. "Une baisse qui se confirme depuis 2014, en raison des actions de prévention menées en amont" précise Jean Christophe Ehrhardt, directeur régional de la Banque de France PACA "mais également parce que les personnes font de plus en plus attention et que les établissements de crédit sont maintenant tenus de consulter les fichiers de la Banque de France avant accord de financement de cette nature."

Les femmes seules ou avec enfant à charge sont les plus touchées

D’après les chiffres de la Banque de France, les personnes les plus surendettées sont les adultes isolés et les familles monoparentales, âgées en majorité (61 %) entre 25 et 54 ans. Autre constat, 63 % des personnes ayant déposé un dossier ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté. 36% des personnes surendettées sont au chômage ou sans profession. Le département des Bouches-Du-Rhône compte 232 situations de surendettement pour 100 000 habitants, contre 225 au niveau national.

Le boom du paiement en plusieurs fois sans frais

Dans le même temps, les offres de paiement en plusieurs fois sans frais explosent. Déjà proposées dans la grande distribution et sur les sites de vente en ligne, de nombreux magasins y ont désormais recours. Christophe, gérant d'une boutique de mobilier et décoration haut de gamme à Marseille, propose à ses clients de payer en 3 fois, 5 fois, 10 fois et jusqu'à 20 fois sans frais : "c'est un argument de vente, cela permet à une partie de notre clientèle d'accéder à des produits un peu plus beaux, et l'intérêt pour nous est de déclencher une vente."

Des paiements fractionnés dits "sans frais" pour les clients mais qui ont un coût pour le commerçant précise Christophe : "les organismes de crédit ne travaillent pas gratuitement, si ce n'est pas le consommateur qui paye, c'est le commerçant" soit un taux d' environ 3% de la somme empruntée pour un 10 fois sans frais, 7% pour un 20 fois sans frais. Pour le directeur régional de la Banque de France "il faut rester prudent parce que ce sont des formes de prêt, de crédit qui ne sont pas toujours gratuits, il faut le savoir, qui doivent être remboursés sur la période annoncée et donc impactent le budget des ménages sur les 3 ou 4 mois à venir." Jean Christophe Ehrhardt recommande aux clients de bien lire les contrats et les conditions particulières de ces offres.