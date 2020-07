Baisse du prix d'achat de leur lait : les éleveurs manchois souffrent

"Nous sommes sur un repli en moyenne sur l’ensemble de l’année ». Emmanuel Besnier, le président du conseil de surveillance de Lactalis, numéro 1 mondial du lait, le reconnaissait début juin, les prix payés aux producteurs sontmoins élevés cette année qu'en 2019_. _Selon le journalLe Monde, les industriels payaient aux agriculteurs 330€ pour une tonne de lait en 2019, contre 315€ en moyenne en mai et juin 2020.

Un manque à gagner considérable pour les éleveurs

Dans le centre de la Manche, Patrick, qui souhaite rester anonyme, élève une centaine de vaches laitières. Il vend à Lactalis et depuis des mois, il affirme que l'industriel lui achète son lait de moins en moins cher : "J'ai un manque à gagner de 20 euros pour 1.000 litres, donc 2 centimes du litre. Je perds 20.000 euros sur l'année, c'est limite si je peux me verser un salaire", assure l'agriculteur, qui a dû renoncer aux investissements prévus, notamment pour rénover son matériel.

Les laitiers espéraient pourtant une hausse de leur prix de vente aux industriels cette année, mais Yves Sauvaget, porte-parole de la confédération paysanne dans la Manche, explique que le coronavirus a mis fin à la négociation : "Dès le lundi avant le confinement, les téléphones ont sonné de partout, la grande distribution a rappelé l'industrie pour lui dire "terminé, on n'acceptera aucune augmentation, on reconduit les mêmes prix que 2019". Et ce, alors que "les agriculteurs auraient dû gagner 20 euros de plus pour 1.000 litres cette année, ils se retrouvent avec 20 euros de moins par rapport à 2019", assure Yves Sauvaget.

Les laitiers veulent une meilleure négociation

Depuis la promulgation de la loi EGalim fin 2018, les industriels doivent tenir compte des coûts de production des éleveurs pour fixer le prix du lait notamment, mais Christine Lairy, la présidente de l'organisation de producteurs de lait grand ouest pour Lactalis, regrette qu'à "la première crise, les éleveurs ne sont pas protégés. La loi dit que le prix part du producteur, ensuite c'est la négociation. Aujourd'hui, il n'y en a pas. La crise sanitaire a peut-être été un alibi pour casser cette dynamique enclenchée avec EGalim", veut croire la présidente de l'OPLGO.

Selon Christine Lairy, plusieurs organisations ont saisi le médiateur des relations commerciales agricoles courant avril pour qu'il fasse respecter la loi en question. Contacté, Lactalis répond que sa volonté n'est pas de baisser le prix payé aux éleveurs et qu'il est fixé avec les organisations de producteurs.