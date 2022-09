Baisse du prix de l'essence : les Allemands se ruent sur les pompes à essence alsaciennes

Depuis ce jeudi matin, la remise à la pompe est passée de 18 à 30 centimes. Soit 12 centimes de plus. De quoi faire baisser largement les prix de l'essence et du diesel. D'autant que les cours sont déjà naturellement en baisse. Les stations du groupe Total proposent elles une ristourne supplémentaire de 20 centimes. Résultat, certaines stations à Strasbourg affichent le prix de 1 euro 46 le litre de sans plomb 95 E10.

Le litre est donc désormais beaucoup moins cher qu'en Allemagne. Et dès ce jeudi matin, les Allemands étaient nombreux à faire la queue devant la station du port du Rhin.

A 500m de la frontière allemande, vers 11h du matin, près de 30 voitures attendaient déjà pour faire le plein. Il y a bien sûr des français venus profiter de la remise comme Antonio. "C'est profitable. Pas négligeable. Ce n'est pas grand chose, mais c'est déjà bien. Depuis dimanche, j'ai laissé la voiture, j'ai attendu pour faire le plein" dit-il.

Mais la station affiche 1 euro 46 le litre de sans plomb 95, contre 2 euros 10 côté allemand. Alors Peter un Allemand, n'a pas hésité : "oui, tu jettes un regard sur le prix et c'est bon c'est bien moins cher ici, c'est drastique, regardez les prix de l'autre côté de la frontière !". Et Peter n'est pas le seul : une voiture sur trois dans la file d'attente, a franchi le Rhin. "En Allemagne c'est plus cher de faire le plein. Ici c'est moins cher, d'environ 60 centime. Je dois partir en vacances demain et je fais le plein ici" explique un automobiliste venu de Kehl.

La plupart de ces automobilistes allemands n'étaient pourtant même pas au courant de la nouvelle remise gouvernementale française. En tout cas, derrière le comptoir, Doris la caissière n'arrête pas. "C'est la folie. Il y a eu les nouvelles dans les journaux, donc tout le monde a attendu le premier septembre pour avoir la réduction de l'Etat. Total aussi a fait un effort. Aujourd'hui on aura 50 à 80% d'Allemands car le prix est bas. Donc du coup ils sont tous là chez nous, ils font une bonne affaire chez nous" dit-elle.

Les voitures allemandes devraient continuer de défiler dans les stations alsaciennes au moins jusqu'au 31 octobre. Date où le gouvernement réduira sa remise à la pompe.