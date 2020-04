Baisse du prix des carburants : la Corse en profite moins que le continent

L’étude de Corsica Statistica, publiée ce mardi 14 avril, enseigne que les prix à la pompe ont baissé entre février et mars 2020, encouragés par le contexte sanitaire. Mais elle démontre aussi que la baisse est, en moyenne, plus lente en Corse qu’ailleurs.

La crise du Coronavirus a bien eu son effet. Entre février et mars 2020, les services d’observation de l’Agence de Développement Economique de la Corse attestent d’une baisse de -4,8% sur le Sans-plomb 95, et de -5,9% sur le Gazole. Les prix à la pompe s’en ressentent, le SP95 étant moins cher en moyenne de 7,7 centimes d’euro par litre, le Gazole de 6,3 centimes par litre.

En moyenne désormais, les corses paient 1,541€ pour le litre de sans-plomb 95 et 1,440€ pour le litre de Gazole. Les prix varient bien-sûr d’une station et d’un bassin de vie à l’autre. Les baisses les plus fortes sont celles des bassins des grandes agglomérations d’Ajaccio et Bastia (-6% pour le SP95 et le Gazole), avec la plus forte baisse enregistrée à Ajaccio ville (-6,5% sur le SP95 et –6,1% sur le Gazole). Les bassins les moins impactés par cette baisse générale sont ceux de Calvi et Grossetto-Prugna, avec seulement –3,1% pour le sans-plomb pour le premier, et –2,3% pour le second.

Un différentiel Corse-continent plus fort de 51,45% sur un an

Pour autant, le consommateur subit de plus en plus l’écart de prix entre l’île et le reste du territoire français. Toujours selon Corsica Statistica, “Entre les mois de février et de mars 2020, le prix moyen régional du SP 95 diminue significativement mais de façon moins marquée que sur le continent (-4,8 % contre -7,9 %)”, soit 16,2 centimes d’euro d’écart de plus. Même constat, légèrement moins marqué, sur le Gazole, qui perd 5,9% de son prix en un mois en Corse, contre 7,8% sur le continent, faisant augmenter le différentiel à 15,9 centimes d’euro par litre.

Sur un an, l’étude précise même que cet écart progresse de 42,9% pour le SP95 et de 60% pour le Gazole. La méthodologie de l’étude prend en compte 130 stations de Corse, et exclut les données corses des données nationales. De plus, un comparatif avec le département des Hautes-Alpes, dont les contraintes d’approvisionnement et de logistique sont similaires à celles de la Corse, permet de confirmer cet écart. Le SP95 est là-bas affiché à 1,478€ le litre en moyenne, le Gazole à 1,324€ le litre (voir l'étude ici).

L’OPEP tente de faire remonter les prix

Dimanche soir, les pays de l’OPEP ont conclu “un accord historique” sur les six derniers mois de l’année, en prévoyant de réduire progressivement la production de 20 millions de barils par jour, afin d’enrayer la chute mondiale des prix. Le baril WTI (référence étasunienne) est arrivé à son niveau le plus bas depuis 2003 fin Mars, à 20$. Cette décision des pays exportateurs de pétrole a déjà provoqué un rebond des prix en début de semaine. Mais cette évolution est bien-sûr liée aux mesures de confinement de la population et des restrictions dans l’économie.