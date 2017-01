Baisse spectaculaire du chômage depuis un an dans le Calvados

L'année 2016 aura été "une année extrêmement positive" sur le plan économique dans le Calvados a estimé ce mercredi Laurent Fiscus, le préfet du Calvados, en présentant ses vœux à la presse. Le chômage y aurait baissé beaucoup plus rapidement qu'ailleurs.

Le préfet du Calvados a voulu adresser"un message d'espoir et de sérénité" ce mercredi aux habitants du Calvados en présentant ses vœux à la presse locale. Laurent Fiscus s'appuie pour cela sur une année 2016 "extrêmement positive au plan économique".

Le chômage a baissé dans ce département de façon très significative (...) beaucoup plus vite qu'au niveau régional et national a indiqué le préfet du Calvados (...) ça va mieux ! "

Laurent Fiscus a mis l'accent sur la forte baisse du chômage depuis un an dans ce département : 16% de baisse du chômage chez les jeunes (moins de 25 ans). Une diminution deux fois plus importante qu'au niveau régional et national. Plus largement, le nombre de demandeurs d'emploi dans le Calvados a baissé, dit-il, trois fois plus rapidement qu'au niveau national. Cette baisse est de 6,7% dans le Calvados, 4,6% en Normandie et 2,3% en France.

De bons indicateurs "trop peu connus" , selon Laurent Fiscus. Les dispositifs de l'État y sont pour quelque chose a précisé le préfet (19 800 entreprises bénéficiaires du CICE...) mais le dynamisme économique des PME s'accélère : +13.400 embauches/PME en 2016.

Parmi les autres explications avancées : la mutation industrielle du Calvados qui s'est faite il y a plusieurs années déjà avec les fermetures de la SMN (usine sidérurgique) et Moulinex (13 usines à l'époque en Normandie). Le Calvados a changé d'ère, depuis longtemps déjà...